Češi vyrobili unikátní mobilní pivovar. Jde převážet v kontejneru, vařit se naučí i amatér

před 56 minutami

Smart Brewery je prvním mobilním pivovarem, který se vejde do kontejneru a je na prodej soukromníkům. Firma má zatím dva zákazníky, nyní jedná s dalšími zájemci z Evropy, Asie a Afriky.

Praha - Česká společnost Well Service vyrobila mikropivovar, který lze převážet v kontejneru. Přijde na necelé tři miliony korun a firma ho chce nabízet nadšencům, kteří si chtějí vyrobit vlastní piva.

Zatím má dva zákazníky - v pražské Chuchli a ruském Velkém Novgorodu. Nyní jedná s dalšími zájemci z Evropy, Asie a Afriky. Novinku chce představit na veletrzích v cizině i v Česku.

Základní verze pivovaru se vejde do lodního kontejneru o rozměrech 6 x 2,5 x 2,9 metru a přijde na 2,69 milionu korun. Designově atraktivnější prosklená varianta stojí o 200 tisíc více. V ceně je i doprava a instalace na místě, suroviny na výrobu prvních šesti tisíc půllitrů a sládek, který pět týdnů bude nového majitele učit, jak má správné pivo vařit a čepovat.

Vařit pivo se za pět týdnů dokáže údajně i amatér. "Když jsme to naučili Vietnamce, to by bylo, abychom to nenaučili vás. Ale musíte to mít ráda, musíte mít chuť se učit a pak se tomu pořádně věnovat," řekl redaktorce Aktuálně.cz sládek Libor Pavelec.

Nápad vyrobit mobilní pivovar není úplně nový. Ještě za socialismu ho podle sládka vyráběly české podniky pro geology či těžaře, kteří pracovali na Sibiři. Byly to však specializované kousky, které nikdy nesloužily širšímu pivařskému publiku.

Smart Brewery je tak prvním mobilním pivovarem, který se vejde do kontejneru a je na prodej soukromníkům. Všechny díly, tedy například varna, myčka, kvasná káď, kompresor či ležácké tanky, jsou vyrobeny v Česku. Pouze chladicí jednotka pochází z Itálie.

"Mobilní pivovar lze pořídit levněji než vestavěný, má levnější obsluhu a je výhodný v tom, že když ho chce někdo po čase prodat, jde ho jednoduše převést na nové místo vlakem, na lodi nebo v nákladním automobilu," říká Pavel Poživil, spolumajitel firmy Well Service, která pivovary vyrábí pod značkou Smart Brewery (Chytrá pivnice).

Základní verze pivovaru (se třemi ležáckými tanky o objemu 1000 litrů) dokáže za rok vyrobit až 525 hektolitrů desetistupňového piva. Dvanáctistupňového vyrobí zhruba 360 hektolitrů. Pivovar vyrobí i speciály, ale kapacita bude nižší. Kdo by se však chtěl pustit do výroby takzvaně svrchně kvašených piv (například pivo Ale), která kvasí kratší čas, mohl by uvařit až tisíc hektolitrů za rok.

Právě do výroby těchto piv se chce už v září pustit Vít Spáčil, majitel restaurace Gourmeta v Podolí a zároveň i majitel prvního mobilního pivovaru. Musí však napřed zřídit celní sklad, bez nějž alkohol vyrábět nesmí. "Miluji pivo a podporuji malé pivovary. Teď chci vyrábět i vlastní jako doplněk nabídky. Chceme zkusit především Aly, ale pitelnější a lehčí, než na jaká jsou zatím Češi u nás zvyklí," říká Spáčil.

Firma doufá, že prorazí hlavně ve světě. Vedle dohodnuté zakázky pro Rusko jedná o prodeji nových pivovarů také ve Vietnamu, Thajsku, Tanzanii, Nigérii, Bulharsku či Itálii. Na podzim chce Well Service pivovar ukázat na gastronomickém veletrhu v Praze a v příštím roce ho chce představit na veletrzích v cizině.

Český svaz pivovarů a sladoven, obecně jakoukoliv aktivitu, která napomáhá exportu českého piva a zvýšení jeho renomé ve světě, vítá. Výkonná ředitelka svazu Martina Ferencová se však domnívá, že v Česku se tradiční pivní kultura odehrává v hospodách, v níž jsou lidé zvyklí na čepované pivo z klasických pivovarů či minipivovarů.

"Je otázkou, zda proces výroby v kontejnerovém pivovaru dokáže uchovat všechny náležitosti a postupy při vaření tak, aby splňoval všechna kritéria, která jsou kladená na jeho výrobu," říká Ferencová. Důležitá tak bude podle ní zpětná vazba od spotřebitele. "Pokud mu bude pivo uvařené v těchto podmínkách chutnat, má projekt šanci na úspěch," myslí si šéfka svazu.