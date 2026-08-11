Češi v prvním pololetí letošního roku zvýšili spotřebu elektřiny i plynu

Spotřeba energií v Česku letos roste. V prvním pololetí roku Češi oproti loňsku zvýšili spotřebu elektřiny o 2,8 procenta a plynu o 3,3 procenta. Spolu s tím rostla také výroba elektřiny. Česko tak zůstává jejím čistým vývozcem, když export převažoval nad importem o 3,8 terawatthodiny (TWh). Výrazně se zvýšil také tranzit plynu přes české území.
Vyplývá to z úterní zprávy Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Spotřeba elektřiny tak v první polovině roku vzrostla na 31 TWh. Nárůst byl přitom podle statistik ERÚ patrný ve všech kalendářních měsících, nejvíce v lednu meziročně o 7,3 procenta.
Tahounem spotřeby byly především domácnosti, které zvýšily odběr o 5,3 procenta. Vyšší spotřebu ale úřad zaznamenal i u ostatních kategorií odběratelů.
V prvním pololetí meziročně vzrostla také výroba elektřiny. Čistá produkce stoupla o 2,6 procenta na 37,3 TWh. Více elektřiny oproti loňsku vyrobily zejména přečerpávací vodní elektrárny, u kterých byl nárůst o 32,8 procenta, a paroplynové elektrárny s růstem o 28,1 procenta.
Výroba stoupla také u solárních elektráren. Naopak nižší produkci zaznamenaly vodní elektrárny, větrné elektrárny i jaderné elektrárny.
Celkový instalovaný výkon elektráren připojených do tuzemské elektrizační soustavy se změnil jen nepatrně, meziročně klesl o 0,2 procenta. Energetická transformace však podle ERÚ mění složení výrobního mixu.
Zatímco například instalovaný výkon fotovoltaických elektráren za posledních 12 měsíců vzrostl o 9,6 procenta a zvýšil se také u plynových a spalovacích elektráren, u parních elektráren naopak klesl o 6,5 procenta.
Roste rovněž spotřeba plynu. Skutečná spotřeba meziročně stoupla o 3,3 procenta, při přepočtení, které zohledňuje odchylku od dlouhodobého teplotního normálu, pak o 1,4 procenta. Přestože se průměrné teploty pohybovaly v prvním pololetí spíše nad dlouhodobým teplotním normálem, přepočtenou spotřebu ovlivňovaly podle úřadu teplotně podprůměrné měsíce leden a duben, které byly náročnější na vytápění.
Tok zemního plynu do tuzemské plynárenské soustavy v prvním pololetí meziročně naopak klesl o 6,2 procenta na 3,7 miliardy metrů krychlových. Za poklesem stojí podle ERÚ především pomalejší plnění zásobníků oproti předchozímu roku.
Výrazně naopak vzrostl mezinárodní tranzit přes Česko. Za pololetí z tuzemské plynárenské soustavy odteklo 631 milionů metrů krychlových plynu, což představuje téměř šestinásobek loňského objemu za stejné období. Ani přes tento výrazný nárůst se ale mezinárodní tranzit stále nepřiblížil úrovni běžné před zahájením válečného konfliktu na Ukrajině, který překreslil mapu evropských toků plynu.
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