Zaplatím prstenem, prosím. K mobilu či hodinkám se přidávají další "chytré" peněženky

Platby mobilním telefonem, hodinkami nebo speciálními známkami na klíčích. Karetní společnosti a banky přicházejí se stále novými zlepšováky, kterými se snaží zaujmout nakupující. A jak potvrdil průzkum pro Českou bankovní asociaci (ČBA), Češi je stále více využívají. Nyní se na trh snaží protlačit například platební prsten. Design je sice ucházející, samotná funkčnost ovšem poněkud pokulhává.

Oproti loňskému roku počet lidí využívajících "chytré" způsoby placení narostl. Platby přiložením mobilního telefonu využívá skoro pětina Čechů.

"Pozitivní vztah lidí k těmto novinkám podpořila částečně i pandemie koronaviru, během které se náš život přesunul do online světa a většina lidí se musela přizpůsobit řadě věcí, na které nebyla zvyklá," komentuje Tomáš Hládek, gestor Komise České bankovní asociace pro platební styk.

Kromě peněženky je podle něj právě mobilní telefon věc, kterou při sobě lidé neustále nosí a využívají. "Podle našeho průzkumu využívají tuto možnost zejména mladí lidé, takže se dá předpokládat, že počet uživatelů poroste, a to přímo úměrně s tím, jak budou stárnout další generace."

Stále oblíbenější je podle průzkumu také placení hodinkami nebo například klíčenkami či nálepkami. Novinkou, která se chystá na český trh, je speciální prsten. Nabízí ho kartová společnost Mastercard.

"Češi jsou velkými nadšenci v používání nových technologií, patří mezi top 5 zemí na světě v žebříčku využívání bezkontaktních plateb. Placení mobilem, hodinkami a dalšími zařízeními jsou u nás už běžně používané. I proto jsme se rozhodli jít ještě dál a aktuálně testujeme elegantní formu plateb s pomocí, u nás zatím nepříliš známých, platebních prstenů," uvedl Michal Čarný, generální ředitel společnosti Mastercard pro Českou a Slovenskou republiku.

Doplnil, že oproti telefonům, chytrým hodinkám a ostatním "nositelným zařízením" jsou platební prsteny levnější, a díky tomu se mohou stát dostupnější širšímu spektru uživatelů.

Prsten od rakouského výrobce stojí 69 eur a je možné volit z pěti barev a několika velikostí. Doprava do Česka vyjde na 4,8 eura. "Výhodou je, že prsten máte vždy při ruce. Je odolný, je totiž vyrobený z keramiky, která je hypoalergenní a odolná vůči poškrábání. Navíc je voděodolný, lze jej tak používat kdekoliv a téměř za jakýchkoliv podmínek. Prsten není potřeba nabíjet a jednorázově se aktivuje přes mobilní aplikaci," dodává Michal Čarný.

Platíte eury a stará občanka nefunguje

V redakci Aktuálně.cz jsme novinku vyzkoušeli. Na ruce prsten vypadá pěkně, a protože je větší, pozornosti ostatních neunikne. Je lehký, ani nevíte, že ho máte. Vzhledově se vyvedl, horší je to s praktickým využitím. Zatím ho totiž nelze propojit s existující platební kartou vydanou českými bankami. Takže ho musíte spojit s předplacenou kartou Mastercard v mobilní aplikaci fintechové společnosti iCard.

"Nyní aktuálně jednáme s několika českými a slovenskými bankami o řešení, které umožní spojení tohoto zařízení i s debetní nebo kreditní kartou, a věříme, že to bude brzy," dodává Čarný.

Abyste mohli platit prstenem, musíte tedy nejprve do mobilu stáhnout zmíněnou aplikaci iCard. V té pak aktivujete virtuální kartu Mastercard. Je nutné naskenovat občanský průkaz nebo pas. Do 24 hodin vám přijde verifikace. U staršího občanského průkazu je však problém, jelikož nelze naskenovat rubovou stranu.

Pokud tedy zvolíte k ověření cestovní pas a za 24 hodin vám přijde verifikace, požádá vás aplikace ještě o doložení adresy. V tomto případě už jde vyfotit i stará občanka. Čekáte ale dalších 24 hodin. Teprve pak máte kartu aktivovanou.

Na tuto kartu poté musíte poslat peníze, přičemž si sami zvolíte měnu, ve které bude karta vedena. Na výběr je jich několik, česká koruna mezi nimi ovšem není. Takže počítejte s převodem peněz do jiné měny podle aktuálního kurzu. Pokud si peníze na kartu pošlete z účtu, je to zdarma, u převodu peněz z běžné bankovní karty platíte poplatek, a to minimálně 0,1 eura.

Když máte virtuální kartu dobitou, můžete konečně přidat do aplikace prsten, a to přes funkci NFC Wearable, což je označení pro bezkontaktní nositelnou elektroniku. Prsten má na sobě aktivační kód, kterým ho do "peněženky" aplikace zanesete a nastavení uložíte.

V obchodě poté prsten přiblížíte k platebnímu terminálu podobně jako mobil nebo kartu. Ovšem opět platíte v eurech, takže je nutné počítat s převodem na české koruny, a tedy s kurzovými výkyvy a maržemi. Výhodu může mít prsten při cestách do zahraničí.

Platíme telefonním číslem

Ovšem nejenom mezi nositelnými platebními zařízeními přibývá novinek. Po okamžitých platbách se nyní banky chystají nabídnout v širší míře v prvním čtvrtletí příštího roku takzvané platby na mobil. Podle České bankovní asociace aktuálně probíhají jednání s vybranými členskými bankami a centrální bankou.

Službu už v určité míře nabízí mBank. Pokud chcete někomu rychle poslat peníze a neznáte jeho číslo účtu, můžete mu poslat maximálně dva tisíce přes aplikaci na mobil. Dotyčnému se připíšou po autorizaci. Lze poslat jen tři platby denně.

Na jedné straně NFC, na druhé hotovost

I přes lásku k inovacím u nás stále zůstává nejrozšířenějším platebním prostředkem debetní platební karta. Tu využívá běžně 69 procent Čechů. A stále velmi oblíbená je podle průzkumu ČBA mezi tisícovkou respondentů i hotovost, tou platí 55 % Čechů.

Využívání hotovosti během pandemického roku nekleslo, právě naopak. Podle statistik České národní banky je hotových peněz v oběhu čím dál více, v loňském roce to bylo přes 711 miliard korun. To je meziroční nárůst o rekordních 67,5 miliardy.

"Výše oběživa i jeho struktura byly v minulém roce jednoznačně výrazně ovlivněny pandemií covid-19. Enormní nárůst se dá vysvětlit tím, že jsme se potýkali se situací, která byla nová, a nikdo nevěděl, co očekávat. Lidé se zkrátka báli a hromadili hotovost pro případ nejhoršího," zamýšlí se Tomáš Hládek a dodává, že podle informací z ČNB růst oběživa i nadále poměrně rychle pokračuje.

Necelá čtvrtina lidí si sice myslí, že by jim zrušení hotovosti zjednodušilo život, naopak dvě třetiny populace by její případné zrušení vnímaly jako omezení svobody. To je oproti loňsku téměř dvojnásobný počet.

"Tento nárůst můžeme přisuzovat pandemii a změnám ve vnímání u pojmu 'svoboda'. Jedná se především o to, že nemalá část populace se cítí být různými restrikcemi poškozena, omezována, a to může mít i vliv na jejich vnímání toho, co svoboda je a co ne. Lidé jsou na to nyní zkrátka citlivější než v době, kdy jim práva, alespoň z jejich pohledu, upírána nebyla. Z hlediska sociodemografie jde nejčastěji o lidi ve věku 36 až 44 let," komentuje Michal Straka, specialista agentury Ipsos na finanční trh.