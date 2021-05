Vyhozené knihy jako výhodná investice. Jejich návrat do oběhu zajímá už i velké hráče

V knihách jsou peníze. On-line antikvariát Knihobot, který vznikl před dvěma lety, roste. Nedávno oznámil vstup investiční skupiny Miton a letos chce prodat knihy za celkových 35 milionů korun. Nejde o jediný nový projekt, který se snaží vracet knihy do oběhu. Taktéž v roce 2019 se zrodily například Reknihy, ty se ale zaměřují pouze na tituly v dobrém stavu a vydané v posledních dvaceti letech.

Knihobot byl založen jako alternativa k prodejním serverům s použitými knihami i k tradičním knihkupectvím.

"U většiny Čechů stále převažuje chuť kupovat nové věci, i když existuje kvalitní second hand alternativa. A když říkám kvalitní, myslím skutečně srovnatelnou s novou věcí, kdy nepoznáte, že už ji měl někdo před vámi. A právě u knížek se toto uvažování snažíme měnit," vysvětlil pro on-line deník Aktuálně.cz spoluzakladatel projektu Dominik Gazdoš.

"Všichni si rádi kupujeme knížky, ale ne všechny potřebujeme nastálo v knihovně. Některé ani nedočteme, jiné potřebujeme jen na krátkou chvíli. Málo z nás pak takové knihy vrací do oběhu. Je to logické, protože stále nemáme dostatek možností, jak knihy pohodlně poslat dál," doplnil Gazdoš.

Podle něj se v Česku ročně prodá 30 milionů titulů a z toho jen asi 800 tisíc již použitých knih. Knihobot se to snaží změnit. Loni se přes něj dostalo k novým zákazníkům přes 100 tisíc již použitých knih a letos v prvním čtvrtletí 60 tisíc. Tento rok chce společnost zprostředkovat prodej knih za 35 milionů.

V dubnu do tohoto knižního second handu vstoupila investiční skupina Miton, která za 15 milionů korun získala třicetiprocentní podíl. Investice má sloužit k rychlejšímu rozvoji firmy. Podle Gazdoše také zakladatelé společnosti takřka veškeré vydělané peníze dávají zpět do podniku.

Knihobot se za dva roky fungování dostal mezi největší české prodejce knih z druhé ruky. Společnost tvrdí, že na antikvariátním trhu zaujímá asi pětinový podíl. Jeho silnou pozici potvrzuje pro Aktuálně.cz i Jiří Kačur, majitel pražského antikvariátu Kačur. Podle něj projekt figuruje mezi deseti až patnácti největšími on-line antikvariáty, které podle něj zabírají šedesát až osmdesát procent podílu na českém trhu.

Ostatní menší antikvariáty se podle Kačura musí už mnohdy specializovat na nějakou konkrétní oblast, aby před větší konkurencí obstály. Kačur také uvedl, že v posledních dvou třech letech před příchodem pandemie pozoroval zvýšený zájem o knihy, a to především u mladší populace do pětadvaceti let. "Vysvětluji si to tím, že lidé v dnešní době pociťují akutní návrat k hodnotám," uvedl.

Pětikoruna na deštné pralesy

Dostat mladé lidi zpět ke čtení si přál i zakladatel on-line bazaru Reknihy Tadeáš Kula. Podobně jako Knihobot se snaží o ekologičtější nakládání s knihami tím, že je udrží v oběhu.

"Naším cílem je ukázat lidem, že pro koupi vysněné knihy není třeba vždy kupovat zbrusu novou. Čtenářům nabízíme literaturu, kterou již někdo jednou přečetl, ale stále vypadá jako nová. Toho docílíme díky pečlivé kontrole každé zásilky, kterou nám lidé zašlou," uvedl v minulosti Kula.

Reknihy fungují na systému provizí a kromě šetření papírem chtějí šetřit i místo lidem v knihovnách. Když se čtenář rozhodne sdílet prostřednictvím Reknih své zboží, pošle je na adresu jednoho ze sběrných míst. Tam se tituly zkontrolují a ocení. Když se prodají, obdrží jejich původní majitel na svůj účet u Reknih padesát procent z prodejní ceny.

Tyto peníze se zákazníkovi připíšou v podobě kreditu, který může použít na koupi nových knih, nebo si může částku nechat zaslat na bankovní účet, případně přispět na další rozvoj udržitelného knihkupectví. Druhá polovina výdělku jde přímo Reknihám. Pětikorunou z každé prodané knihy podpoří organizaci Rainforest Trust, jejímž cílem je zastavit kácení deštných pralesů a vymírání živočichů.

On-line bazar Reknihy prodal za dva roky existence přes 20 tisíc knih a na provizích vyplatil milion korun - do roka by se rád dostal na tři miliony.

Na principu cirkulární ekonomiky funguje i Knihobot, který se snaží také o to, aby bylo pro lidi snazší vracet knihy do oběhu. Buduje síť takzvaných knihobodů, kam mohou čtenáři tituly zanést. V Praze jsou to pobočky Knihobotu nebo Zásilkovny. Kdo nemá knihobod v dosahu, může si kamkoli v Česku zdarma objednat kurýra.

Pokud bude pro čtenáře snadné knihy poslat znovu do oběhu, může se celý trh s přečtenými knihami rychle rozhýbat. Ročně by takto šlo podle Knihobotu v příštích letech zachraňovat minimálně dva miliony knih, které by jinak skončily zapomenuté v knihovně nebo sklepě, než by nastoupily svou poslední cestu do spaloven nebo na skládku.

