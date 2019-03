před 18 minutami

Stravování Evropanů se za posledních deset let výrazně změnilo. Roste počet lidí, co si nechávají přivážet jídlo do kanceláří, dbají na vyváženější stravování a jedí menší porce. Češi tyto trendy následují, obědvají ale častěji než dřív a vedle jídel z přivezených krabiček chodí velmi rádi do restaurací čí jídelen. Vyplývá to z průzkumu stravovacích zvyklostí v deseti evropských zemí od společnosti Edenred. Podívejte se, v čem Češi předčí své sousedy.