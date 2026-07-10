Češi přišli na to, jak obejít pravidla hypotéky, naznačuje viceguvernérka ČNB

Česká ekonomika je zatím ve slušné kondici, lidé víc utrácejí a rostou jim mzdy, což ale přináší tlak na zvyšování cen zejména ve službách. Viceguvernérka České národní banky (ČNB) Eva Zamrazilová popisuje v pořadu Spotlight Aktuálně.cz rizika v podobě vyšší inflace a také okomentovala některé kroky vlády.
„Spotřebitelská poptávka de facto umožňuje to, že obchodníci a poskytovatelé služeb mohou zvyšovat ceny a lidé mají dostatek peněz na to, že ty ceny jsou schopni akceptovat,“ uvedla centrální bankéřka.
To byl ostatně jeden z důvodů, proč bankovní rada ČNB přistoupila na posledním zasedáním ke zvýšení základní úrokové sazby o čtvrt procentního bodu na 3,25 procenta. Aby vyslala vzkaz, že případnému masivnímu růstu cen je připravena zabránit.
Podle slov Zamrazilové také centrální banka už několik měsíců pečlivě sleduje svižný růst spotřebitelských úvěrů. Jedno z vysvětlení podle Zamrazilové souvisí se zpřísněním pravidel pro takzvané investiční hypotéky, kdy žadatel o hypotéku kupuje třetí a další obytnou nemovitost nebo ji pořizuje za účelem pronájmu.
V takovém případě totiž žadatel zaplatí za byt 30 procent hodnoty nemovitosti ze svého a na zbytek smí získat hypotéku. Jen pro připomenutí, pro vlastní bydlení stačí žadatelům mladším 36 let jen deset procent z vlastních prostředků a těm starším dvacet procent.
„Je možné, že třeba v rámci širší rodiny nebo jakýmkoliv jiným způsobem si lidé berou spotřebitelský úvěr, aby si zajistili ty další peníze na to, aby měli těch třicet procent,“ vysvětluje Zamrazilová rychlejší růst objemu spotřebitelských úvěrů.
„Samozřejmě, že by to bylo nebezpečné, protože by se tím obcházela nějakým způsobem pravidla, která jsou zatím jenom interními doporučeními. Ale tady už by hrozilo nějaké potenciální riziko v delším horizontu pro finanční stabilitu,“ dodává Zamrazilová. Podle ní ale k rychleji rostoucímu objemu spotřebitelských úvěrů mohly přispět i výhodnější nabídky bank.
Viceguvernérka také v rozhovoru okomentovala snahu nejsilnější koaliční vlády v podobě slibu levnějších hypoték. Uvedla, že jedinou možností, jak může stát snížit cenu hypoték, je situace, kdy by za ně nějakým způsobem ručil. „Musely by to být hypotéky, které by garantoval stát. Já myslím, že taková opatření v řadě zemí existují, je to čistě politická otázka,“ uvedla.
Zároveň ale varovala před riziky a zmínila, jak podobná snaha ve Spojených státech vyústila v globální finanční krizi.
Podle ní rovněž nenastal čas na zmírnění pravidel pro poskytování hypoték. Žadatel musí kromě podílu vlastních prostředků splnit také další parametry. Výše splátky nesmí překročit určitou část jeho měsíčního příjmu a zastropovaná je i celková výše hypotéky, kterou si lidé mohou vzít.
Nedávno totiž tato pravidla označil za nesmyslně přísná profesor ekonomie Tomáš Havránek.
„Pokud chcete mít hypotéky dostupnější lidem, tak je mnohem snazší omezit regulaci ze strany České národní banky, která je z mého pohledu extrémně přísná,“ řekl Havránek v pořadu Spotlight před třemi týdny.
„Podle mě je to naprosto přehnaná reakce na velkou finanční krizi, která fungovala v Americe u hypoték v úplně jiných podmínkách než u nás. V Česku to vůbec nehrozí,“ dodal.
„Já tomu vůbec nerozumím, myslím si, že tahle pravidla existují ve většině zemí,“ reagovala na Havránkova slova Zamrazilová. „Jediné, nad čím se zamyslím já, je nějakým způsobem ulehčit situaci těm mladým nabyvatelům prvního bydlení. To je samozřejmě spíš otázka pro vládu, pro politiky,“ dodala.
Odmítla také kritiku premiéra Andreje Babiše (ANO), který obvinil ČNB, že nechává záměrné vyšší úrokové sazby, čímž poškozuje ekonomiku a „nechává vydělat bankám“.
„Komerční banky vydělávaly, když byly sazby na nule, tak tehdy si to zase kompenzovaly poplatky. Prostě banky mají svoji politiku,“ tvrdí Zamrazilová. A přestože odmítá komentovat kroky vlády, pochválila kabinet Andreje Babiše za regulaci cen pohonných hmot.
„I když se opravdu zavazuju nekomentovat kroky vlády, tak tady si myslím, že to opravdu byl krok velmi rozumný, protože se zabránilo určitě nějakým excesům na některých místech, kde by ty pohonné hmoty mohly vystoupat podstatně výše, než vystoupaly,“ tvrdí viceguvernérka.
„A lidé, především muži-řidiči, jsou zvlášť senzitivní na vývoj cen pohonných hmot. A vidí-li jejich růst, už automaticky vidí před sebou inflační hrozbu. Mohou tomu přizpůsobit své chování a to je vlastně ten mechanismus, s kterým se potom rozbíhá inflace,“ uzavírá.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
Začátek – 05:25 V jakém stavu je česká ekonomika, jaký vliv mají rostoucí reálné mzdy na ceny v obchodech a jaká rizika vidí Česká národní banka, pokud jde o vývoj inflace.
05:26 – 12:35 Proč už několik měsíců roste objem spotřebitelských úvěrů, na co je lidé používají a jaká jsou rizika popsaného vysvětlení. Kdy nastane čas na změnu hypotečních pravidel a fungují poměrně přísná pravidla pro poskytnutí hypotéky?
12:36 – 18:15 Dokáže vláda ovlivnit ceny hypoték? A když je slibuje politická strana, jakým způsobem toho může dosáhnout? Jak se centrální banka vyrovnává s tlakem premiéra na snížení sazeb a co by to znamenalo, kdyby ČNB v současné situaci základní úrokové sazby snížila.
18:16 – Konec Byla regulace cen pohonných hmot dobrým krokem? Nehrozí, že by pumpaři začali zdražovat a jak se centrální banka připravuje na to, že by spravovala prostředky měst a obcí?