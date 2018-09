Zdlouhavá administrativa teď blokuje projekty na zhruba 40 tisíc bytů, ukázala studie

Češi potřebují na povolení ke stavbě činžáku sedm let. V Belgii stačí šest měsíců. Za poslední tři roku zdražily byty v metropoli o sedmdesát procent.

Praha - Hlavní příčinou růstu cen bytů v Praze je velká byrokracie při povolování nové výstavby. Zatímco v Belgii trvá proces povolování nového developerského projektu šest měsíců, v Praze je to v průměru sedm let. Nabídka tak nestačí reagovat na příliv obyvatel, kterých v letech 2006 až 2016 do Prahy přibylo 100 000.

Dalšími důvody růstu cen bytů jsou inflace nebo růst mezd. Naopak vliv sdíleného bydlení, například Airbnb, na ceny se neprokázal. Vyplývá to z výsledků studie Centra ekonomických a tržních analýz (CETA).

"Zatímco oficiálně se počet obyvatel v letech 2006 až 2016 zvýšil o necelou desetinu, počet vydaných stavebních povolení ve stejném období klesl o 55 procent. Administrativa povolovacích řízení dlouhodobě blokuje developerské projekty čítající zhruba 40 000 nových bytů," uvedl ředitel výzkumu CETA Aleš Rod.

Podle údajů Českého statistického úřadu zahájily stavební firmy letos do konce července v Praze stavbu 1161 bytů v bytových domech. V porovnání s rokem 2008 to bylo o 70 procent méně. Nové byty v prvním pololetí meziročně zdražily o 24 procent na 94 000 korun za metr čtvereční, tempo růstu starších bytů bylo jen o něco málo nižší. Za poslední tři roky zdražily nové byty v hlavním městě zhruba o 70 procent.

Z analýzy časových řad CETA vypočítalo, že každý pokles o 1000 stavebních povolení zvyšuje tempo růstu cen bytů o 1,18 procenta. Dalším důvodem zdražování bytů je podle CETA inflace.

"Pokud inflace vzroste o jeden procentní bod, zvýší se index tempa růstu cen bytů v Praze o 1,3 procentního bodu. Od roku 2005 se inflace kumulativně zvýšila o 27 procent, což se patřičně projevilo i v cenách bytových jednotek," doplnil Rod.

Co se týče vlivu růstu mezd, pokud se zvýší o jeden procentní bod, index cen nemovitostí se podle CETA zvýší o 7,6 procenta. Vliv má také měnová politika České národní banky.

Podle CETA se naopak neprokázala souvislost mezi růstem ubytování prostřednictvím Airbnb a růstem cen bytů. "V Praze se nachází zhruba 600 000 bytových jednotek. Na platformě Airbnb bylo zprostředkováno ubytování na 14 700 různých místech. Může jít o sdílení bytu, pokoje či jeho částí. Nabízených celých bytů ke sdílení, tedy těch, které takzvaně zabírají místo trvalým obyvatelům, je pouze 1,8 procenta bytového fondu v Praze," uvedl dále Rod.

Pokud jde o byty, které jsou zablokovány alespoň na šest měsíců v roce, je podle Roda tento podíl 0,35 procenta.

Podle CETA je důležitá podpora výstavby bytů novým územním plánem, který by měl odblokovat některá území se stavební uzávěrou. "Je třeba umožnit masivní výstavbu nových bytových jednotek. Soukromý sektor umí analyzovat, kde si bydlení najde své zájemce, a reflektuje to v podnikatelských projektech a nabídkových cenách. Nezbytné je omezení byrokracie nejen ve stavebním řízení," dodal Rod.

Podle něj jsou rovněž důležité investice do infrastruktury, je třeba budovat zázemí v širším centru měst, ale také investovat do propojení příměstských částí s centrem.