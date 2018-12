Češi o Štědrém dnu bořili rekordy v přenosu mobilních dat. SMS provoz naopak poklesl

O Štědrém dnu Češi volali z mobilu méně než loni, rekordy ale padaly v objemu přenesených dat. Lidé tak daleko více volali přes internet, posílali vzkazy po sociálních sítích a přes komunikační aplikace. Celkem spojili operátoři 41,2 milionu hovorů. Vyplývá to ze statistik operátorů.

Lidé na Štědrý den také poslali 54,5 milionu textových zpráv. SMS provoz opět poklesl. Zákazníci používali zejména jiné možnosti elektronické komunikace, jakou jsou hovory přes internet, komunikace přes sociální sítě a další formy internetových komunikačních služeb, uvedl mluvčí Vodafonu Marek Steiger. Datový provoz stoupl u Vodafonu meziročně o více než 66 procent.

I počet spojených hovorů každým rokem klesá. Mobilní síť O2 24. prosince spojila 13,2 milionu hovorů a přenesla zhruba 18 milionů SMS. "Nejvytíženější hodina byla mezi desátou a jedenáctou dopoledne, kdy síť O2 spojila 1,5 milionu hovorů a zpracovala téměř 1,8 milionu odeslaných SMS," uvedla mluvčí Lucie Jungmannová.

V síti O2 se objem přenesených dat zvýšil o 77 procent meziročně. V síti T-mobile pak o 109 procent. Smršť přání skončila a provoz razantně poklesl mezi 17:00 a 18:00 hodinou, což je doba, kdy lidé usedají ke štědrovečerní tabuli.

O Štědrém dnu Češi drží tradičně mobil v ruce mnohem častěji než po zbytek roku. "Během Štědrého dne výrazně stoupl počet poslaných SMS a MMS oproti běžnému všednímu dnu, v případně SMS je to nárůst o 226 procent, u MMS o 468 procent," potvrdila Martina Kemrová z T-mobilu.

Svátky trávily v ČR také tisíce cizinců. Podle statistik Vodafonu bylo letos v ČR nejvíc zahraničních turistů z Nizozemska, Německa, Ukrajiny, Švédska, Francie a USA. Nejvíce hovorů do zahraničí směřovalo na Štědrý den do Německa, na Ukrajinu, na Slovensko a do Řecka.

Video: Vytvořit kvalitní aplikaci je snazší než vybudovat síť poboček