Lidé už nakoupili tisíce nocleženek. Za stokorunu bezdomovcům dopřejí sprchu a postel

V Česku opět výrazněji udeřily mrazy. Armáda spásy prodala tuto sezonu už 17 tisíc poukazů na noc zdarma pro bezdomovce v některé ze svých ubytoven. Za každým poukazem stojí stokorunový příspěvek dárce.

Před nepřízní počasí se mohou lidé bez domova ukrýt v některém z center Armády spásy (AS). Už tři roky mají lidé díky projektu Nocleženka možnost za sto korun koupit poukaz na jednu noc v noclehárně pro člověka bez domova a dopřát mu tak vedle postele také sprchu, teplé jídlo i šanci promluvit si se sociálním pracovníkem.

Zatímco před dvěma lety koupili lidé šest a půl tisíce nocleženek, loni už AS prodala třicet tisíc poukazů. A letos to vypadá na ještě vyšší číslo. Zatím se prodalo 17 tisíc poukázek a to sezona chladného počasí teprve začíná.

"Jsme velmi šťastní, že právě projekt Nocleženka vyvolal mezi veřejností zájem o problematiku lidí bez domova. Z velkého zájmu veřejnosti, médií, známých osobností i influencerů na sociálních sítích je patrné, že pokud českému člověku dává projekt smysl, rád ho podpoří," vysvětluje štědrost Čechů Nikola Bitálová z Armády spásy.

AS provozuje ubytovny v Praze, Brně, Karlových Varech, Ostravě, Krnově, Opavě, Jirkově, Šumperku či Havířově. Počty poukazů rozděluje do jednotlivých měst podle počtu lůžek. V Praze je to 350 lůžek, celkem v Česku nezisková organizace spravuje dva tisíce lůžek. Podle jejích odhadů ovšem na ulici žije zhruba 60 tisíc lidí.

Sto korun na úhradu nákladů nestačí

Poté, co AS obdrží příspěvek v hodnotě alespoň sto korun, vznikne na ubytovně speciální poukaz na jednu noc s unikátním kódem. Pokud dárce uvedl na sebe kontakt (například ve zprávě při platbě přes on-line bankovnictví), dostane o využití nocleženky od pracovníků charity vědět.

Terénní zaměstnanci poté začnou lidem na ulici rozdávat poukázky a vyzývat je, aby se do nocleháren přesunuli.

Stokoruna ovšem neuhradí celé náklady na provoz zařízení. K tomu pomáhají ještě dotace od státu, krajů i měst. Pokud by chtěl v noclehárně strávit noc člověk bez poukázky, musí uhradit zhruba 40korunový poplatek. Reálná cena noclehu se podle Bitalové pohybuje kolem dvou set korun.

Přes sto tisíc lidí může skončit na ulici

Podle zprávy věnované prevenci bezdomovectví, kterou předložilo vládě v roce 2017 ministerstvo práce a sociálních věcí, žije téměř 120 tisíc dětí a dospělých v nevyhovujícím bydlení a hrozí, že o něj přijdou.

Podle aktuálních dat z USA ovšem vyjde bezdomovec veřejný rozpočet dráž než sociální bydlení. To potvrzuje i brněnský program Rapid Re-Housing. V rámci kterého dostalo 50 náhodně vylosovaných rodin městský byt. Celkem 48 rodin si jej po roce dokázalo udržet.

"Jen za prvních šest měsíců projekt ušetřil 25 výjezdů ambulance, 19 hospitalizací a 63 léčení antibiotiky, a to ve srovnání s kontrolní skupinou. Úrazovost dětí se snížila z 12 procent na 2,4 procenta. Očekáváme, že projekt bude mít pozitivní dopad na veřejné rozpočty v oblasti zdraví," uvedl pro ČTK za Ostravskou univerzitu Štěpán Ripka.

Pomoci lidem bez domova můžete na webu Nocleženka.cz a Darujme.cz