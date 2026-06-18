Češi na sociálních sítích tráví 137 minut denně, oproti loňsku si polepšili

Čas, který stráví Češi denně na sociálních sítích, se letos snížil o šest minut na 137 minut. Neznamená to ale, že by Češi sítě opouštěli. Spíše je používají úsporněji, otevírají je jako každodenní rutinu, ale méně aktivně na nich hledají, komentují nebo publikují vlastní obsah. Vyplývá to z květnového průzkumu Ami Digital Index mezi více než tisícovkou respondentů.
Facebook se po letech poklesu vrátil na 67 procent pravidelných uživatelů a potvrzuje roli silného prodejního kanálu. V roce 2026 přes něj nakoupilo 20 procent Čechů. TikTok naopak po období růstu klesl z 20 procent na 18 procent pravidelných uživatelů.
X pokračuje v dlouhodobém poklesu a dostal se na sedm procent uživatelů, kteří na něj chodí pravidelně, zatímco Instagram se po letech růstu stabilizoval na 47 procentech, což z něj dělá třetí nejpoužívanější sociální síť v Česku.
Tři čtvrtiny Čechů přitom používají sociální sítě především k bezcílnému odpočinku. Nechodí na ně nutně aktivně hledat obsah nebo sdílet vlastní život, ale spíše „vypnout hlavu“. Novým trendem je, že při objevování nového obsahu hraje algoritmus o něco silnější roli než profily, které si lidé sami vybrali sledovat.
„Sociální sítě se posouvají od aktivního vyhledávání k pasivní konzumaci. Pro značky to znamená, že obsah musí zaujmout i člověka, který je vůbec nesleduje a jen scrolluje tím, co mu platforma nabídne,“ říká vedoucí sociálních médií v Ami Digital Veronika Březinová.
Výrazné rozdíly jsou vidět i mezi generacemi. Mileniálové sice sítě otevírají častěji, ale tráví na nich méně času než loni. Generace Z zůstává nejintenzivnější skupinou uživatelů, zároveň ale i u ní data naznačují nasycení.
Téměř polovina uživatelů (48 procent) na obsah, který je zaujme, veřejně nijak nereaguje. To ale podle Březinové neznamená, že obsah nefunguje. Celkem 42 procent lidí ho sdílí s přáteli, 34 procent ho přeposílá v soukromých zprávách přes Instagram Direct nebo WhatsApp a část uživatelů si ho ukládá na později.
Lajky a komentáře podle Březinové přestávají být hlavním důkazem úspěchu a značky musí víc sledovat, jestli obsah vyvolá emoci, sdílení nebo soukromou konverzaci.
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