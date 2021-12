Češi bohatnou dvojnásobně rychleji než eurozóna. Mají o třetinu víc než před 10 lety

Čistý průměrný disponibilní příjem, které představuje příjmy jednotlivce očištěné o daně a další odvody, stoupl v Česku za posledních deset let o 29,8 procenta. To je výrazně nad průměrem zemí eurozóny, kde vzrostl o 16,1 procenta. Vyplývá to z analýzy společnosti Cyrrus.

"Mnohem více než Češi si však přilepšili obyvatelé Polska, kterým za poslední dekádu vzrostl čistý disponibilní příjem o téměř 60 procent," řekla analytička Cyrrusu Anna Píchová. Podobně rychlé tempo zaznamenali také Maďaři. Související Česko v žebříčku bohatství dohnalo Itálii. Podívejte se na srovnání všech zemí EU Naopak na Slovensku byl růst čistého disponibilního příjmu dokonce pod průměrem eurozóny a dosáhl jen 10,3 procenta, což odpovídá tempu růstu o jedno procento ročně. V pondělí informoval Český statistický úřad ve Statistické ročence 2021 o tom, že životní úroveň v Česku se i přes pandemii koronaviru loni opět přiblížila průměrné úrovni zemí EU. Hrubý domácí produkt na obyvatele v paritě kupní síly stoupl loni na 94 procent EU z předchozích 92 procent. Česko je tak na úrovni Itálie a nad úrovní Portugalska (77 procent) a Španělska (86 procent). Píchová uvedla, že v uplynulých deseti letech byl pro českou ekonomiku charakteristický poměrně rychlý růst mezd. Za poslední dekádu vzrostly nominální mzdy v Česku o 59 procent, což znamená nárůst o 14 159 Kč. Ke zvýšení výdělků přispíval hlavně celkový růst nejen české, ale i globální ekonomiky, který se projevil na vyšší poptávce po pracovnících. Na českém trhu práce výrazně klesla míra nezaměstnanosti při současném nárůstu míry zaměstnaného obyvatelstva, což vyvolalo napětí a vyústilo v takto masivní růst mezd. Související V novém žebříčku nejbohatších je nejvíce Čechů v historii. Naposledy je vede Kellner Přehled V posledních deseti letech se podle Cyrrusu z vyšších nominálních mezd radovali téměř všichni obyvatelé Evropy. Česko ale patřilo mezi evropské premianty. Nicméně nominální růst cen za práci s sebou přináší i tlak na růst cenové hladiny a vyšší inflaci, a růst mezd tak nakonec nemusí znamenat vyšší kupní sílu, řekla Píchová. Související Byli doma, přesto dostanou prémii. Všichni zaměstnanci Škoda Auto obdrží další bonus Nejrychlejší růst reálných mezd byl podle ní z tohoto pohledu patrný mezi roky 2016 až 2018, průměrně pak v uplynulé dekádě rostly reálné mzdy ročním tempem 1,7 procenta. Roky 2001 až 2010 ale tento růst překonaly. V tomto období ČR se Slovenskem dokonce patřila mezi premianty s růstem mezd vysoko nad průměrem EU i okolních států. Mzdová dynamika v nominálním vyjádření by měla i v příštím roce pokračovat v mírném růstu. Mzdy bude tlačit nahoru zejména efekt navýšení minimální mzdy na 16 200 Kč a také přetrvávající tlak na trhu práce, tedy nedostatek zaměstnanců a rekordně nízká nezaměstnanost. V letech 2022 až 2023 očekává Cyrrus průměrný roční růst mezd v rozpětí čtyř až šesti procent. Kvůli aktuální vysoké cenové hladině, kdy inflace roste rychleji než mzdy, se v letošním i příštím roce budou mít Češi v reálném vyjádření o něco hůř než v předchozích letech. Záporný reálný růst mezd je od druhé poloviny loňského roku a v nadcházejících měsících by nemělo dojít k výrazné změně. Vysoká cenová hladina se tak projevuje negativně na bohatství domácností, uzavřela Píchová. Související Šampioni zdražování. Našli jsme 10 potravin, za které si teď Češi připlatí nejvíce Přehled