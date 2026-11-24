Zaměstnanci francouzského Červeného kříže dostali měsíc před Vánocemi od organizace nečekané příspěvky. Na jejich konta přišly sumy mnoha tisíc eur, organizace jim rozeslala celkem dva miliony eur (49 milionů korun), napsal web listu Le Dauphiné Libéré. Vzápětí se ale dočkali méně příjemného překvapení - Červený kříž jim sdělil, že šlo o omyl a peníze chce zpět. Někteří ale už stihli část utratit.
Dva miliony odešly minulou středu z účtu Červeného kříže vinou interní chyby, když se při testovacích operacích provedly nezamýšlené skutečné převody peněz. Organizace deníku potvrdila, že za tím nebyl kybernetický útok.
„Moje žena se ve středu probudila a na jejím účtu bylo 8000 eur. O tom se jí ani nesnilo. Zavolala kolegyni, která jí řekla, že dostala 4000 eur,“ řekl listu manžel jedné ze zaměstnankyň Červeného kříže.
Prvotní nadšení podle něho brzy vystřídaly obavy, neboť zaměstnavatel k mimořádné částce nikomu nic neřekl. Zanedlouho však organizace rozeslala lidem výzvu, aby peníze neutráceli, neboť je bude chtít získat zpět.
To ovšem v některých případech může být delikátní záležitost. Někteří zaměstnanci již část peněz utratili a pro Červený kříž pracují například i lidé žijící v sociálních bytech, pro něž může být vracení peněz velmi složité, dodává Le Dauphiné Libéré.
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