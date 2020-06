Elektřina byla za pandemie tak levná, že ji Česko radši dovezlo. Spotřeba stále kulhá

Pandemie koronaviru a s ní související opatření snížila v Česku spotřebu elektřiny i její výrobu. Od konce května se energetický systém vrací k běžným hodnotám, poslední týden minulého měsíce se ale spotřeba stále pohybovala asi osm procent pod očekáváním. Na tiskové on-line konferenci o tom ve čtvrtek informoval provozovatel energetické přenosové soustavy ČEPS.

K setrvalému snížení spotřeby elektrické energie docházelo od 9. března. V období kolem velikonočních svátků, kdy se již naplno projevilo omezení výroby ve velkých továrnách, byl pokles v pracovních dnech patnáctiprocentní. Tato hodnota již pracuje s očištěnými údaji po eliminaci výkyvů počasí, respektive po přepočtu na normály teploty a slunečního svitu.

"Pokles se rovnal téměř úrovni letního minima," sdělil na tiskové konferenci člen představenstva ČEPS a současně viceprezident Evropské sítě provozovatelů elektroenergetických přenosových soustav (ENTSO-E) Zbyněk Boldiš.

V dubnu byla spotřeba elektřiny o 12,2 procent nižší než loni ve stejném období. V květnu pak poklesla o 13,5 procenta v porovnání s loňským květnem a o víkendech a ve sváteční dny o 18 procent. Nižší spotřeba byla příznačná nejen pro Česko, ale i zahraničí.

Kolem 20. dubna se relativní snižování spotřeby zastavilo. Objem současné spotřeby odpovídá zhruba polovině července běžného roku. I přes postupné uvolňování karanténních opatření se tedy situace ještě zcela nevrátila do normálu, upozornil Boldiš. Nízká spotřeba se odrazila také v poklesu výroby.

Cena silové elektřiny je nejnižší za pět let

Zároveň docházelo a stále dochází v celé Evropě k vysoké výrobě z fotovoltaických a větrných elektráren, která se projevuje tlakem na cenu silové elektřiny (neregulovaná složka ceny elektřiny - pozn. red.).

Ta se v posledních týdnech pohybuje na velmi nízkých hodnotách, kolem 20 EUR/MWh, a v mnoha hodinách (o víkendech v druhé polovině května) blízko nule nebo dokonce v záporných hodnotách.

"Současná cena silové elektřiny je nejnižší za posledních pět let, což v kombinaci s cenou emisních povolenek vede k odstavování zejména uhelných elektráren, jejichž výroba se stává ztrátovou," uvedl Boldiš.

Správce sítí poukázal ještě na jeden neobvyklý jev vyvolaný koronavirovou krizí. Během deseti dní byla česká přenosová soustava čistě importní, tj. že celkový dovoz elektrické energie byl vyšší než vývoz.

"To je z hlediska minulých let poměrně výjimečné. V zahraniční byla k dispozici super levná elektřina, zejména na západních trzích, a v České republice se zjevně nevyplatilo vyrábět," domnívá se Boldiš. V květnu se podle něj saldo vrátilo do obvyklých hodnot.

Společnost ČEPS na čtvrteční tiskové konferenci také informovala, že i přes pandemii koronaviru a nouzový stav pokračovala v investicích do rozvoje soustavy, od začátku ledna do konce března na ně vydala téměř 590 milionů korun. Firmě v letošním prvním čtvrtletí meziročně stagnoval zisk před zdaněním na 1,3 miliardy korun. Celkové výnosy vzrostly o 15,1 procenta na 7,4 miliardy korun.

