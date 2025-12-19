Přeskočit na obsah
Benative
19. 12. Ester
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Ekonomika

ČEPS: Důvodem blackoutu v červenci byl souběh vzájemně nesouvisejících událostí

ČTK

Důvodem červencového rozsáhlého výpadku elektřiny v části Česka byl souběh vzájemně nesouvisejících událostí.

Blackout v Praze do 30 sekund
Blackout v Praze, ilustrační fotoFoto: Aktuálně.cz
Reklama

Hlavní příčinou přitom byl pád kabelu na vedení V411, který způsobila chybná oprava z dřívějška. Na to navázaly další výpadky. Před výpadkem soustava přetížena nebyla. Uvedl to v pátek provozovatel přenosové soustavy ČEPS.

Masivní výpadek elektrického proudu ze 4. července, který trval několik hodin, postihl asi milion odběratelů. V Česku je 6,3 milionu odběrných míst.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama