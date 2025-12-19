ČEPS: Důvodem blackoutu v červenci byl souběh vzájemně nesouvisejících událostí

Důvodem červencového rozsáhlého výpadku elektřiny v části Česka byl souběh vzájemně nesouvisejících událostí.
Hlavní příčinou přitom byl pád kabelu na vedení V411, který způsobila chybná oprava z dřívějška. Na to navázaly další výpadky. Před výpadkem soustava přetížena nebyla. Uvedl to v pátek provozovatel přenosové soustavy ČEPS.
Masivní výpadek elektrického proudu ze 4. července, který trval několik hodin, postihl asi milion odběratelů. V Česku je 6,3 milionu odběrných míst.
Útočíme v celé linii fronty, chlubí se Putin. Ukrajina prý není připravena jednat
Ukrajina není připravena jednat o územních ústupcích, zatímco Rusko chce konflikt ukončit mírovými prostředky, ale za podmínky odstranění hlavních příčin konfliktu, prohlásil dnes ruský prezident Vladimir Putin.
ŽIVĚEU půjčí Ukrajině 90 miliard eur, Česko ručit odmítá. "Zrada přítele," tepe opozice
Evropská unie poskytne Ukrajině půjčku 90 miliard eur (zhruba 2,2 bilionu Kč), shodl se po mnohahodinovém jednání summit v Bruselu. Na sociální síti X dohodu oznámil předseda Evropské rady António Costa. Česko, Maďarsko a Slovensko se ale nepřipojí ke garancím, které s tím budou spojené a za půjčku se tak zaručí jen zbývajících 24 unijních států.
Václav Marhoul v USA dokončuje nový film. Dle něj bude jiný než Nabarvené ptáče
Režisér, scenárista a producent Václav Marhoul tento týden ve Spojených státech dokončuje natáčení svého nového celovečerního filmu. Název i děj snímku zatím zůstávají na základě rozhodnutí producenta pod informačním embargem, které se vztahuje rovněž na zveřejnění kompletního hereckého obsazení.
Dobeš vychytal Chicago, za Boston se trefil pouze Zacha
Gól Pavla Zachy ve čtvrtečním utkání NHL neodvrátil porážku hokejistů Bostonu s Edmontonem 1:3. Naopak Jakub Dobeš v brance Montrealu přispěl 14 zákroky k výhře 4:1 nad Chicagem.