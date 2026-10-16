Ceny výrobců v průmyslu rostou půl roku, září přineslo nejvyšší nárůst od jara 2023

Ceny průmyslových výrobců v Česku meziročně rostou půl roku, v září se zvýšily o 3,7 procenta, což byl současně nejvyšší meziroční nárůst od dubna 2023. Naopak v zemědělství ceny pokračovaly desátý měsíc za sebou v poklesu, v září byly meziročně nižší o 7,2 procenta.
Ceny stavebních prací meziročně stouply o 3,9 procenta a tržních služeb pro podniky o 3,1 procenta, plyne z pátečních zveřejněných informací Českého statistického úřadu (ČSÚ). Údaje naznačují budoucí vývoj cen pro spotřebitele.
V meziměsíčním srovnání byly ceny ve všech zmíněných odvětvích vyšší. V průmyslu proti srpnu stouply o 1,2 procenta, u zemědělských výrobců o 3,2 procenta, ve stavebnictví o 0,3 procenta a v tržních službách pro podniky o 1,7 procenta.
Meziroční růst cen v průmyslu v září zrychlil podle statistiků ze srpnových dvou procent. Vliv na to mělo zejména zdražení koksu a rafinovaných ropných výrobků. Ceny chemických látek byly proti loňskému září vyšší zhruba o 15 procent, dřeva, dřevěných a korkových výrobků o téměř 12 procent a základních kovů a plastových výrobků o více než pět procent.
Zdražily také opravy, údržba a instalace strojů. Naopak o 1,6 procenta zlevnili výrobci elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu, o necelé procento byly nižší ceny výrobců motorových vozidel a o 4,7 procenta potravinářů.
V zemědělství byl meziroční pokles cen nižší než v srpnu, kdy se ceny výrobců snížily o 11,8 procenta. V živočišné výrobě v září klesly ceny o pětinu, nejvíce, o zhruba 27 procent, zlevnilo mléko a o 22,4 procenta klesla cena prasat. Levnější byly také skot a vejce. Naopak v rostlinné výrobě ceny stouply o 3,2 procenta, přičemž třeba čerstvá zelenina zdražila o 18,3 procenta a brambory o desetinu. Zlevnilo však ovoce a obiloviny.
Meziroční růst cen stavebních prací zpomalil ze srpnových 4,4 procenta. Ceny stavebních materiálů a výrobků v září stouply podobně jako v srpnu o téměř sedm procent.
Naopak u tržních služeb pro podniky byl meziroční růst cen v září vyšší než v srpnu, kdy ceny stouply o 2,7 procenta. O více než desetinu zdražily služby v oblasti zaměstnání, v oblasti produkce filmů a televizních pořadů a za reklamní služby a průzkum trhu. Rostly ale i ceny za vydavatelské a informační služby.
Mohlo by vás také zajímat: Španělský král Filip VI. a královna Letizia byly srdečně přivítáni obyvateli Ceuty
Našli ho mrtvého na Slovensku. Čeští policisté může podezřívali z pokusu o vraždu
Mrtvý, kterého ve čtvrtek našli slovenští policisté u Myjavy na západním Slovensku, je muž podezřelý z pokusu o vraždu na Uherskohradišťsku. Na případu spolupracují kriminalisté z obou zemí. Více informací budou policisté poskytovat postupně. Policie to v pátek uvedla na síti X.
Chuck Berry nejednou skončil za mřížemi. Jeho kytarová sóla změnila svět rokenrolu
Zpěvák a kytarista Chuck Berry patřil do slavné generace amerických rokenrolových hudebníků, jakými byli i Elvis Presley či Jerry Lee Lewis. Razantní rytmy rodícího se stylu doplňoval efektní hrou na kytaru. Od začátku vymýšlel vlastní písničky, krátké a úderné, které stvrzoval vtipným a svěžím pódiovým projevem. Byl ale i opakovaně trestán. V neděli 18. října by oslavil 100 let.
„Nezrušíme žádné sankce, dokud Rusko válku neukončí,“ uvedla von der Leyenová
Evropská unie nezruší žádné sankce vůči Rusku, dokud Rusko neukončí svou válku na Ukrajině, uvedla v pátek při příchodu na summit EU v Bruselu šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová.
Je to skutečnost, nebo si Tesla zase vymýšlí. Létající Roadster už objednáte i v Česku
Před devíti lety Elon Musk na premiéře tahače Semi senzačně vytáhl eso z rukávu, druhou generaci modelu Roadster. Sliboval parametry z říše snů i dodání do tří let. To se nestalo, místo toho v noci ukázal snad už definitivní podobu nového Roadsteru. Jenže si ji zájemci zase nemohou koupit, což se miliardář snaží zakrýt tím, že zvládne jízdu vzhůru nohama a přeletí řadu zaparkovaných aut.
Česku roste talent jako Nečas. Brankáři proti němu startují, trenéra šokoval náloží
Teprve v červenci dostal občanku, v českém hokeji se však o Dominikovi Železném mluví už dlouho pořádně nahlas. Talentovaný útočník přeskočil dvě věkové kategorie a v 15 letech hraje v Liberci s juniory. „Věřím, že má potenciál jako Martin Nečas,“ říká trenér Jaromír Pytlík, který Železného objevil a velmi dobře zná i zmíněnou hvězdu NHL.