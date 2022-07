Přestřelené ceny bytů začnou padat, připouští už opatrně experti. Má to však svá ale

Evropský statistický úřad Eurostat minulý týden zveřejnil údaje, podle kterých zaznamenalo Česko v letošním prvním čtvrtletí nejvyšší růst cen nemovitostí ze zemí unijního svazku. Ceny se meziročně zvedly o 24,7 procenta.

Se strmým zdražováním, které bylo pro nemovitosti v tuzemsku příznačné v posledních letech, by ale brzy mohl být konec. Analytik banky Creditas Petr Dufek se domnívá, že ceny mohou přestat růst ještě letos.

"Část trhu - zvlášť starší byty mimo velká centra - může zažít i korekci (pokles cen - pozn. red.). Jak moc, je ale nemožné předem odhadovat," uvedl pro Aktuálně.cz Dufek.

Šéf realitního portálu Bezrealitky Jan Škrabánek se nebojí mluvit dokonce o propadu cen. Jedním dechem ale dodává, že zlevnění se rozhodně nebude týkat veškerých typů nemovitostí a všech měst.

"Jako první budou klesat ceny nemovitostí, které byly prokazatelně přestřelené - domy ve špatném stavu, ruiny a nemovitosti, které se nachází ve špatné lokalitě a ještě jsou zralé na generální rekonstrukci. Týkat se to bude i některých chat, chalup a možná i luxusnějšího bydlení," vyjmenoval Škrabánek.

"Musíme však vzít v potaz, zda majitelé takových nemovitostí budou mít v dané situaci potřebu prodávat. Pokud ano, můžeme se dostat v cenách třeba dva roky zpět. Pokud ne, bude menší nabídka a cenový pokles bude nižší," upřesnil.

Ceny podle něj naopak s jistotou neklesnou u bytů s dispozicemi 2+kk a 3+1 na dobrých adresách ve velkých městech, jako je Praha, Brno nebo třeba Olomouc a Plzeň.

V současné době jsou přitom ceny nemovitostí v tuzemsku extrémně nadhodnocené. Ke konci loňského roku šlo podle České národní banky o nadhodnocení zhruba o 40 procent. ČNB tento údaj vypočítává z odpovídající úrovně příjmů mediánové domácnosti a výnosů z pronájmu nemovitosti.

Mediánová domácnost je statisticky přesně uprostřed příjmové řady, polovina domácností má tak nižší příjmy a polovina naopak vyšší než ona.

Ke zlevnění nebo aspoň zastavení růstu cen domů a bytů by mohly přispět rostoucí sazby hypotečních úvěrů, zdražující energie i obecně zhoršení ekonomické nálady. Ruku v ruce s tím klesne mezi lidmi poptávka po vlastním bydlení. Nižší zájem je evidentní už nyní, experti si ale netroufají jednoznačně tvrdit, že je se s předraženými byty konec.

"Je pravděpodobné, že jsme ve fázi, kdy se snižuje poptávka i počet transakcí," přikyvuje sociolog a ekonom Martin Lux z Akademie věd ČR. Následně ale upozorňuje, že prodejci zůstávají ohledně budoucnosti optimističtí a také je vlastně nic moc nenutí prodejní cenu snížit.

U vznikající výstavby je k tomu zatím zřejmě nedonutí ani vývoj cen stavebních materiálů, který podle některých firem začal stagnovat. Například podle společnosti HSF System začaly materiály dokonce zlevňovat, zatím v řádech procent.

Také skupina Vinci Construction CS, která sdružuje dvě desítky stavebních firem v Česku a na Slovensku, potvrzuje, že u některých materiálů ceny nyní stagnují. O celkové zlevnění ale podle ní nejde, zejména protože u každé komodity je vývoj odlišný.

Podobně to vidí i mluvčí firmy Strabag Edita Novotná. "Z naší zkušenosti se ceny nyní relativně stabilizovaly, ale o zlevňování příliš mluvit nelze," uvedla.

Metrostav čeká mírné zlevňování až s příchodem ochlazení poptávky, kdy dodavatelé a výrobci budou snižovat své marže, aby udrželi prodeje. Většina prodejců stavebnin již teď zaznamenala úbytek odběrů od drobných zákazníků a malých firem.

"Proti zlevňování však bude nadále působit růst cen plynu a elektrické energie, růst cen pohonných hmot i zvyšování mezd," upozornil mluvčí Metrostavu Vojtěch Kostiha.

Růst cen bydlení se velkou měrou podílí na rekordních číslech celkové inflace, která se v červnu vyhoupla už na 17,2 procenta.

Například analytik společnosti Cyrrus Vít Hradil se tak obává, že jediné, čeho se Češi letos nejspíš dočkají, je pouze reálné zlevnění nemovitostí. Tedy že všeobecná inflace přesáhne tempo růstu cen nemovitostí, a ty se tak stanou relativně levnějšími vůči ostatnímu zboží. V příštím roce si ale ochlazení trhu s nemovitostmi již dovede představit v případě, že Česko upadne do ekonomické krize, a poroste tudíž například nezaměstnanost.

Tomu přikyvuje i sociolog a ekonom Lux. "Pokles cen bytů, a to i razantní, je zpravidla spojen s náhlým růstem nezaměstnanosti a hospodářskou recesí - prozatím se ovšem o hospodářské recesi jen mluví a nezaměstnanost se podle posledních údajů naopak snižuje," upozornil.

Aby ceny nemovitostí začaly výrazně klesat, musela by se Česká republika dostat do ekonomické krize, což nikdo to nechce, ale stát se to bohužel může. | Video: Daniela Písařovicová