Růst cen překvapil ČNB, kdy zlevní eura? Ptejte se ekonomky

? Milan Středa - Dnes 10:23 Dobrý den, měl bych dvě otázky: 1. Myslíte si, že výše mezd je opravdu závislá na produktivitě práce, jak se často uvádí? Četl jsem teorie, že tomu tak není a že výše mezd je čistě otázka "společenské smlouvy" a sociálního smíru. 2. Myslíte si, že proexportní orientace ekonomiky, a v důsledku toho tlak na levnou pracovní sílu, je to, co česká ekonomika potřebuje? Nebyla by lepším akcelerátorem ekonomiky domácí poptávka (při dostatečném příjmu obyvatelstva), jako je tomu v zemích na západ od nás? Děkuji moc za odpovědi.

?Pavel - Dnes 10:22 Osobně jsem názoru že euro levnější nebude. Když se podívám na měny států mimo EU, mimo komunistických, tak jejich hodnota vůči euru stoupá. To naznačuje jenom to že koruna s eurem jdou do ,, háje´´. Co na to říkáte vy ? Děkuji Pavel