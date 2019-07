Ceny prodaných bytů po čtyřech letech poprvé klesly. Nejásejte, jen výkyv, míní firmy

Meziroční růst prodejních cen nových bytů v Praze na konci června v porovnání s koncem března zpomalil zhruba o deset procentních bodů na 8,6 procenta. Mezičtvrtletně ceny poprvé za čtyři roky klesly, a to v průměru o 2,5 procenta na 102 058 korun za metr čtvereční.

Jde o první pokles po prudkém zdražování v posledních čtyřech letech. Počet prodaných bytů v prvním pololetí meziročně klesl o devět procent na 2500. Vyplývá to z údajů developerských firem Trigema, Skanska Reality a Central Group, které dnes zveřejnily na tiskové konferenci.

"Nové byty v Praze po letech výrazného zvyšování cen v posledním čtvrtletí mírně zlevnily. Považujeme to nicméně jen za krátkodobý výkyv, který způsobilo zařazení dvou velkých levnějších projektů do prodeje. Celkově i nadále očekáváme, že ceny nových bytů v Praze mírně porostou, a to v jednotkách procent," uvedl majitel Central Group Dušan Kunovský. Podle předsedy představenstva Trigemy Marcela Sourala šlo o projekty Na Vackově od Metrostavu a Kaskády Barrandov od společnosti Finep.

Podle dřívějších údajů Trigemy, Skanska Reality a Central Group vzrostly ceny nových bytů v Praze od poloviny roku 2015 zhruba o 90 procent. Jako příčiny výrazného zdražování analytici uvádějí pomalé povolování staveb, rostoucí ceny pozemků, stavebních prací a materiálů. Dále zmiňují vysoké daňové zatížení nebo zbytečné technické požadavky.

V prvním pololetí developeři v hlavním městě prodali 2500 nových bytů, meziročně o zhruba desetinu méně. "Stoupl zájem o byty 2+KK, které tvoří více než 40 procent všech prodaných jednotek. Naopak mírně klesl zájem o třípokojové a vícepokojové byty," doplnil generální ředitel Skanska Reality Petr Michálek. Podle odhadu developerů se letos může prodat nejméně nových bytů za posledních sedm let. Za celý loňský rok jich prodali 5000.

Počet volných bytů v nabídce developerů na konci prvního pololetí meziročně vzrostl více než o pětinu na 5300. Proti rekordní polovině roku 2015 klesl o čtvrtinu. Nejvíce jich připadá na Prahu 4, 5 a 9. "V posledních devíti měsících se počet nových bytů na pražském trhu v podstatě nemění. Pokud by se podařilo nabídku rozšířit, mohlo by to pozitivně zapůsobit na další cenový vývoj nemovitostí," dodal Soural.

Za prodaný byt se podle statistik Trigemy, Skanska Reality a Central Group považuje byt s vydaným územním rozhodnutím a minimálním rezervačním poplatkem 50 tisíc korun.

Podle údajů konkurenčního Ekospolu, který používá jinou metodiku, vzrostla cena nových prodaných bytů v průměru o 5,3 procenta na 97.838 korun za metr čtvereční. Počet nových prodaných bytů klesl meziročně o 5,5 procenta na 2318.

Vývoj průměrné ceny za metr čtvereční prodaných nových bytů v Praze (včetně DPH):

Období Cena (Kč) Meziroční změna (v procentech) 2. čtvrtletí 2013 54 308 3. čtvrtletí 2013 54 401 4. čtvrtletí 2013 54 738 1. čtvrtletí 2014 55 800 2. čtvrtletí 2014 55 500 2,2 3. čtvrtletí 2014 55 751 2,5 4. čtvrtletí 2014 56 177 2,6 1. čtvrtletí 2015 56 178 0,7 2. čtvrtletí 2015 55 555 0,1 3. čtvrtletí 2015 58 156 4,3 4. čtvrtletí 2015 59 885 6,6 1. čtvrtletí 2016 60 517 7,7 2. čtvrtletí 2016 65 922 18,7 3. čtvrtletí 2016 69 517 19,5 4. čtvrtletí 2016 71 567 19,5 1. čtvrtletí 2017 72 131 19,2 2. čtvrtletí 2017 75 791 15,0 3. čtvrtletí 2017 83 150 19,6 4. čtvrtletí 2017 85 223 19,1 1. čtvrtletí 2018 88 552 22,8 2. čtvrtletí 2018 94 000 24,0 3. čtvrtletí 2018 96 000 15,5 4. čtvrtletí 2018 101 091 18,6 1. čtvrtletí 2019 104 666 18,2 2. čtvrtletí 2019 102 058 8,6

Zdroj: Trigema

Studie Sdružení pro architekturu a rozvoj uvádí, že v roce 2030 může v Praze kvůli pomalému povolování chybět až 50 000 bytů. V hlavním městě je podle strategického plánu potřeba ročně zhruba 6000 nových bytů. Od roku 2010, kdy se povolování výrazně zpomalilo, je ovšem v průměru povolováno jen 3500 bytů za rok.