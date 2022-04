Zasáhli politici, vydělaly rafinerie. Výkyv cen EuroOilu byl zvláštní, míní analytici

V minulém týdnu se ceny nafty na státních čerpacích stanicích EuroOil náhle snížily o čtyři koruny. Aktuální hodnoty však ukazují, že jsou opět srovnatelné s konkurencí a pohybují se kolem 46 korun. Důvod výkyvu cen národní distributor Čepro, pod kterého čerpací stanice patří, odmítl komentovat. Finanční analytici považují situaci za zvláštní, pravděpodobně motivovanou politickým záměrem.

V minulém týdnu Lidové noviny upozornily, že se ceny nafty u čerpacích stanic EuroOil, které spadají pod státního distributora paliv Čepro, náhle snížily o několik korun. Podle cenové analýzy Aktuálně.cz, vycházející z dat webu Mapy.cz, se ale už v pátek a o víkendu začaly ceny víceméně vyrovnávat s konkurencí a nyní se pohybují kolem 46 korun za litr. Nicméně obvyklé ceny druhé největší sítě pump v Česku - maďarského MOL - jsou stále o korunu dražší.

Nejnižší cenovku u nafty tak mohou řidiči najít opět tradičně u stanic Tank Ono. Ty jsou dlouhodobě nejlevnějšími čerpacími stanicemi na trhu, účtují si totiž marži jen okolo 80 haléřů za litr. Ceny nafty se tam během víkendu a začátku tohoto týdne pohybovaly těsně pod 45 korunami.

Boris Tomčiak, finanční analytik společnosti Finlord, okomentoval prudké snížení cen nafty na čerpacích stanicích EuroOilu jako rozhodnutí, které bylo zvláštní a pravděpodobně motivované nějakým politickým záměrem. "Dlouhodobě nelze ale prodávat zboží pod cenou, takže se spíše jednalo jenom o krátkou epizodu bez většího dlouhodobého významu," uvedl Tomčiak.

Nicméně manažer společnosti Amundi Petr Zajíc domnívá, že důvod náhlého zlevnění cen EuroOilu je možné spíše než u prodejců hledat u distributorů - tedy u mateřského Čepra. Nedávný strmý růst cen totiž podle něj do velké míry zavinily vysoké marže, které si uměle navyšovali nikoliv až samotní pumpaři, ale distributoři.

"Distributoři si obvykle účtují marži do jedné koruny z litru, teď to bylo kolem 4,50 koruny. Čepro se ale zřejmě vrátilo k původní hodnotě. Jiné vysvětlení nemám. Ale proč to udělalo jen v cenách pro své vlastní pumpy, nikdo neví," uvedl pro Lidové noviny Zajíc.

Náhlou změnu cen nafty u stanic EuroOilu se státní distributor Čepro rozhodl nekomentovat. "Jsme velký distributor a nemůžeme výroky ovlivňovat cenu," uvedl Marek Roll, mluvčí společnosti. Strategií Čepra je prý reagovat na vývoj burzy.

Aktuální data společnosti CCS uvádí, že průměrná cena nafty v Česku byla v minulém týdnu 46,94 koruny, o 12 haléřů méně než o týden předtím. U benzinu je snížení ceny o něco výraznější, jeho cena byla minulý týden průměrně 44,27 koruny, snížila se tedy o 21 haléřů.

Ceny pohonných hmot se od březnových extrémů snížily. Cena nafty aktuálně zůstává na podobné hodnotě, benzin lehce zlevňuje. Klesá i cena ropy. "Průměrné koncové ceny na čerpacích stanicích budou v tomto i příštím týdnu klesat a zlevnění by mohlo být až na úrovni jedné koruny na litr," předpokládá Tomčiak.

Žába na prameni? Rafinerie a distributoři

To, že za rychlým růstem cen není jen zdražující ropa a marže benzinek, ale zejména rekordně rostoucí marže distributorů a rafinerií, připouští i hlavní analytik Trinity bank Lukáš Kovanda.

Marže největšího provozovatele čerpacích stanic v Česku, polského Orlenu, i druhého klíčového dodavatele, maďarského MOL, podle něj vzrostly v březnu několikanásobně.

"Zatímco ještě v únoru činila rafinační marže společnosti Orlen 7,70 dolaru na barel, v minulém měsíci už to bylo 39,30 dolaru za barel. V lednu marže činila jen 4,8 dolaru za barel," uvedl Kovanda.

Jako příčinu vidí Kovanda zvýšené využívání ruské ropy Ural, kterou Kreml nabízel minulý měsíc za výhodnou cenu. Oproti ropě Brent se ta ruská prodávala s rekordní slevou 30 dolarů na barel, později se snížila na současný rozdíl cca 20 dolarů, píše Kovanda.

Maďarský MOL provozující v Česku druhou největší síť pump pak zvýšil podle Kovandy své marže dokonce desetinásobně. "Zatímco ještě v únoru činila rafinační marže společnosti MOL 3,40 dolaru na barel, v minulém měsíci už to bylo 33,70 dolaru za barel," píše analytik.

"Zcela mimořádné navýšení i hodnoty rafinační marže společností Orlen i MOL dávají alespoň částečně za pravdu těm, kteří během rekordního nárůstu cen pohonných hmot v ČR během letošního března upozorňovali, že je z podstatné míry výsledkem maržové politiky rafinerií, distributorů pohonných hmot a samotných čerpacích stanic," uzavírá Kovanda.

Srovnání víkendových (2. nebo 3. dubna 2022) cen namátkou vybraných čerpacích stanic EuroOil, Shell, TankOno a MOL (zdroj: Mapy.cz):

EuroOil Shell Adresa Benzin Nafta Adresa Benzin Nafta U Rajské zahrady ev. č. 114, 13000 Praha 3 - Žižkov, Česko 44,90 Kč 46,20 Kč Humpolecká 1995, 39301 Pelhřimov, Česko 44,90 Kč 47,90 Kč Pražská 530, 25741 Týnec nad Sázavou, Česko 44,91 Kč 45,90 Kč Brněnská 4786/62, 58601 Jihlava, Česko 42,90 Kč 46,50 Kč Třebíz 87, 27375 Třebíz, Česko 44,50 Kč 45,90 Kč Jičínská, 29301 Mladá Boleslav, Česko 44,90 Kč 47,90 Kč Náměstí 615, 27302 Tuchlovice, Česko 44,90 Kč 45,90 Kč Dašická 1228, 53701 Chrudim IV, Česko 44,50 Kč 47,90 Kč Pražská 238, 25081 Nehvizdy, Česko 44,70 Kč 46,20 Kč Postoloprtská 828, 44001 Louny, Česko 44,90 Kč 47,90 Kč Holešovská 10, 76861 Bystřice pod Hostýnem, Česko 43,60 Kč 45,50 Kč Sociální péče 3453/6a, 40011 Ústí nad Labem - Severní Terasa, Česko 43,90 Kč 47,50 Kč Benešovská 105, 39003 Tábor - Náchod, Česko 43,90 Kč 45,90 Kč Pod Lajsníkem 1270/2, 43401 Most, Česko 44,90 Kč 48,50 Kč Pražská 1419, 39301 Pelhřimov, Česko 44,70 Kč 46,20 Kč Vídeňská 343, 25250 Vestec, okres Praha-západ, Středočeský kraj, Česko 45,50 Kč 48,50 Kč Rudolfovská tř. 676, 37001 České Budějovice 4, Česko 43,90 Kč 45,90 Kč Hornoměcholupská 487/90, 10900 Praha 15 - Horní Měcholupy, Česko 44,90 Kč 47,90 Kč Radouňka 174, 37701 Jindřichův Hradec - Radouňka, Česko 44,70 Kč 45,90 Kč Výstavní 2/15, 14900 Praha 11 - Háje, Česko 44,90 Kč 47,90 Kč