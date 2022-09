Pohonné hmoty v Česku dál zlevňují. Benzin je nejlevnější od začátku války

Benzin je v Česku nejlevnější od začátku ruské invaze na Ukrajinu, v průměru stojí 37,56 koruny za litr. Zlevňuje také nafta. Její průměrná cena 43,01 koruny za litr je nejnižší za posledních pět týdnů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Pohonné hmoty v Česku zlevňují zhruba od začátku července, s výjimkou konce prázdnin.

Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 zlevnil za poslední týden o téměř 80 haléřů. Průměrná cena nafty klesla za stejnou dobu o 96 haléřů. I tak je ale benzin o zhruba 3,50 koruny dražší než před rokem. Za diesel platili motoristé koncem loňského září o 11 korun méně než v současnosti.

"Na konci září skončí u benzinu snížení spotřební daně o 1,5 Kč (bez DPH) za litr. Vývoj cen pohonných hmot v nejbližším týdnu bude proto různorodý. Benzin kvůli vyšší dani zdraží, i když zdražení nebude kvůli poklesu velkoobchodních cen až tak výrazné. U nafty ještě nastane snížení cen o několik desítek haléřů," řekl analytik společnosti Finlord Boris Tomčiak.

Analytik Purple Trading Petr Lajsek uvedl, že zvýšení spotřební daně u benzinu ho zdraží jen mírně. "Očekáváme však, že čerpací stanice budou pokračovat ve snižování své marže u benzinu, která je stále výrazně vyšší než před rokem. Samotné zdražení benzinu by tak nakonec mohlo být nižší než 1,80 Kč, o které jeho cena klesla při zavedení opatření na začátku června," řekl Lajsek.

Nejlevnější paliva tankují řidiči v Jihočeském kraji, kde je litr benzinu v průměru za 36,83 koruny. Naftu tam prodávají průměrně za 42,17 koruny.

Naopak nejdražší paliva nabízejí pumpy v Praze, kde litr benzinu stojí průměrně 38,12 koruny. Naftu tankují motoristé v metropoli za 43,65 koruny za litr.

Srpnové kontroly marží prodejců pohonných hmot ukázaly výrazný pokles u nafty, kde se marže přiblížila loňskému celoročnímu průměru a činí 3,60 koruny za litr, uvedlo minulý týden ministerstvo financí. U nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se marže prodejců minulý měsíc také snížily, pokles ale nebyl tak výrazný a nynějších 4,80 koruny za litr je stále vysoko nad loňskými hodnotami.

Vedle kontroly marží vláda v důsledku zdražování paliv, jejichž ceny začaly růst na přelomu února a března po zahájení ruské invaze na Ukrajinu, přijala i další opatření.

Rozhodla o zrušení povinného přimíchávání biosložky do pohonných hmot a o zrušení silniční daně pro osobní automobily, dodávky a nákladní auta do 12 tun. Od začátku června na čtyři měsíce snížila o 1,50 koruny na litr spotřební daň z benzinu a nafty, u dieselu toto snížení prodloužila do konce příštího roku.

Průměrné ceny pohonných hmot v ČR k 28. září 2022 (v Kč/l):