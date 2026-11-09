Ceny nemovitostí jsou na nových maximech. Největší zájem je o nejmenší byty

Byty ve třetím čtvrtletí zdražily mezičtvrtletně o 1,3 procenta a meziročně o 9,3 procenta. Ceny rodinných domů pak za čtvrtletí vzrostly o dvě procenta a za rok o 8,4 procenta.
Nejvýznamnější posun cen byl zaznamenán u pozemků, ty mezičtvrtletně zdražily o 2,6 procenta a meziročně o více než desetinu. Vyplývá to z dat ČSOB Indexu bydlení. Podle toho ceny nemovitostí v Česku ve třetím čtvrtletí stouply na nová maxima.
Na bytový trh má podle indexu vliv růst průměrných tržních úrokových sazeb hypoték a zpřísnění podmínek České národní banky u hypoték pro investiční byty.
Byl tak zaznamenán nejpomalejší mezičtvrtletní růst za více než dva roky. Předseda představenstva a generální ředitel ČSOB Hypoteční banky a ČSOB Stavební spořitelny Martin Vašek očekává, že zpomalení růstu cen bytů bude pokračovat i ve zbytku roku.
Největší poptávka byla ve třetím čtvrtletí po menších bytech 1+1 a 1+kk ve velkých městech. U investičních bytů byly nejžádanější dispozice 2+1 a 2+kk.
V regionech pak ČSOB zaznamenala ve změně cen bytů patrné rozdíly. „Zatímco ve Středočeském a Libereckém kraji ceny bytů mezičtvrtletně stagnovaly, ve Zlínském kraji naopak vyskočily o 5,6 procenta a v Pardubickém o 3,6 procenta. Praha pak zpomalila růst na 0,7 procenta,“ uvedl Vašek.
Nejpomaleji ze všech sledovaných kategorií rostly ve třetím čtvrtletí ceny rodinných domů. Na rozdíl od bytů ale mezičtvrtletně zdražovaly rychleji než v předešlých třech měsících.
Nabídka rodinných domů i objem prodejů podle indexu mírně vzrostly. Výstavba rodinných domů se sice meziročně zvýšila, podle ČSOB je ale třeba vzít v úvahu vliv nízké srovnávací základny.
Dopad má také sezona, nejčastěji se totiž zahajuje výstavba na jaře a v létě. „Zájemci o domy jsou opatrní a pečlivě zvažují poměr ceny, lokality a energetické náročnosti budovy,“ řekl Vašek.
Stejně jako u rodinných domů se také zrychlilo mezičtvrtletní zdražování pozemků. Jejich nabídka klesla v porovnání s druhým čtvrtletím o pět procent, což podle indexu udržovalo tlak na růst cen.
Největší zájem byl o pozemky do 650 metrů čtverečních v okolí velkých měst. Podle Vaška pokračuje zájem o stavební pozemky v lokalitách s dobrou dopravní dostupností a ve větší vzdálenosti od velkých sídel.
Změny v cenách bytů ve třetím čtvrtletí (meziročně +9,3 procenta):
Čtvrtletí
Mezičtvrtletní změna (%)
Index (Q1 2010=100)
Q3/2025
+3,2
252,3
Q4/2025
+2,7
259,1
Q1/2026
+2,6
265,8
Q2/2026
+2,4
272,2
Q3/2026
+1,3
275,7
Zdroj: ČSOB Index bydlení
Změny v cenách rodinných domů ve třetím čtvrtletí (meziročně +8,4 procenta):
Čtvrtletí
Mezičtvrtletní změna (%)
Index (Q1 2010=100)
Q3/2025
+2,2
236,7
Q4/2025
+2,2
241,9
Q1/2026
+2,1
247,0
Q2/2026
+1,9
251,7
Q3/2026
+2,0
256,7
Zdroj: ČSOB Index bydlení
Změny v cenách pozemků ve třetím čtvrtletí (meziročně +10,5 procenta):
Čtvrtletí
Mezičtvrtletní změna (%)
Index (Q1 2010=100)
Q3/2025
+1,0
327,7
Q4/2025
+2,5
335,6
Q1/2026
+2,8
345,0
Q2/2026
+2,3
353,0
Q3/2026
+2,6
362,2
Zdroj: ČSOB Index bydlení
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