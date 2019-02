V zemi předražených dat. Podívejte se, o kolik platí Češi za internet víc než ostatní

Internet v mobilu není pro Čechy levná záležitost. Za základní služby zaplatí více než Němci nebo Britové, přestože jsou tamní mzdy výrazně vyšší než tuzemské.

Tématu ceny mobilních tarifů se věnovali experti ze společnosti Rewheel, kteří zjišťovali, jaké nejlepší "datové" podmínky lze v jednotlivých zemích získat právě za částku maximálně 30 eur (750 korun). Podmínkou bylo, aby měl tarif zároveň alespoň tisíc minut volání, o pořadí rozhodoval co nejvyšší limit dat. Česko v tomto srovnání skončilo na 26. místě z 28 zemí.

V deseti státech je možné za tuto částku sehnat prakticky neomezená data (limit vyšší než 250 GB měsíčně). Mezi ně patří například Slovensko a Polsko. Hůře než v Česku si vedli už jen Maďaři a Řekové.

Rewheel se v porovnání také zaměřila na čistě datové tarify. I tentokrát si stanovila hranici 30 eur a zjišťovala, jaký největší objem dat lze za tuto cenu na trhu sehnat. V tomto případě brala objem za prakticky neomezený od tisíce GB.

V takovém srovnání si Česko vedlo jen o něco málo lépe. Skončilo na desátém nejhorším místě z 28 evropských států. Neomezený počet dat se za takovou cenu sežene například na Slovensku, v Polsku, v Litvě nebo ve Finsku. Za Čechy skončili například Němci, Britové nebo Španělé.

Vede Izrael, Češi se krčí na konci

Jiné, tentokrát mezinárodní srovnání publikovala společnost Strategy Analytics. Z něj například vyplývá, že ze 36 zkoumaných zemí celého světa platí Češi za pětigigabajtový datový tarif osmou nejvyšší částku. Nejlevněji vyjdou data zákazníky v Izraeli, nejvíce si připlatí obyvatelé Mexika. Co se Evropy týče, zaplatí více než Češi jen Belgičané a Slováci.

Důvodů, proč to tak je, slyšeli čeští spotřebitelé již několik. Ten poslední a možná nejzajímavější řekla v pořadu 168 hodin ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (za ANO). Podle ní za vysoké ceny mohou sami Češi, kteří místo využívání drahých dat dávají přednost bezplatným wi-fi sítím.

S touto argumentací nesouhlasí například Ondřej Malý, bývalý člen Rady ČTÚ a bývalý náměstek ministerstva průmyslu pro internetizaci. Připomíná, že v polovině zemí Evropské unie mají zákazníci za třicet eur (přibližně 750 korun) k dispozici neomezená data nebo alespoň násobně vyšší počet gigabajtů než v Česku. Tuzemský zákazník za tuto částku dostane jen kolem tří až pěti gigabajtů.

"Lidé se pak bojí telefon používat k čemukoliv, co by jen zavánělo vyšší spotřebou dat, jako třeba k přehrávání videa. Operátoři pak mohou tvrdit, že lidé nevyčerpají tarif, ale je to hlavně kvůli tomu, že se bojí vůbec data používat, aby jim nedošla," říká Malý.

Společnost Strategy Analytics porovnala ve svém globálním přehledu také nabídky pro méně náročné uživatele - konkrétně ty, kteří za měsíc uskuteční maximálně stovku hovorů, pošlou 140 SMS zpráv a stačí jim půl gigabajtu dat. V tomto porovnání pak skončilo Česko dokonce na samotném chvostu žebříčku. Předposlední místo patří Maďarsku, nejlevněji takový tarif vyjde Jihokorejce.

"Například polský T-Mobile poskytuje tarif zahrnující neomezené volání, SMS a pět GB dat v přepočtu za 240 korun. Zatímco u nás i za podobný tarif u T-Mobilu s menšími daty (4 GB) zaplatíme 799 korun. Pultové nabídky českých mobilních operátorů jsou patrně nejpředraženější komoditou pro českého spotřebitele ve srovnání s průměrem Evropské unie," říká Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest.

Právě pultové ceny, o kterých Zelený mluví, jsou dalším důvodem, proč podle operátorů nelze mobilní internet zlevnit. Tvrdí totiž, že většina klientů využívá výhodnější tarify, než ty, které inzerují. Konkrétní čísla, kolik takových zákazníků je, ale operátoři nezveřejňují.

Samotné odhady se výrazně liší. "Jiné podmínky oproti standardní ceníkové ceně má 60 až 70 procent zákazníků. Lidem, kteří se zajímají o to, kolik za používání telefonu platí, jsou operátoři schopni nabídnout jiné podmínky," řekl Hospodářským novinám v listopadu roku 2017 první místopředseda antimonopolního úřadu Hynek Brom. Dodal, že počet podpultových nabídek se v posledních letech postupně zvyšoval.

Naopak podle aktuálních odhadů Martina Drtiny, mluvčího Českého telekomunikačního úřadu se jedná až o pětinu zákazníků. "Ti by si mohli vyjednat slevu v průměru kolem třiceti procent," řekl v pořadu 168 hodin.

"Chcete polské ceny? Tak žijte v Polsku"

Na boji s mobilními operátory si už vylámal zuby nejeden politik. V minulosti stálo bezvýsledné jednání o výši cen za internet v mobilu křeslo tehdejšího ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka (ČSSD).

Spolu s ním odešel před dvěma lety z ministerstva i jeho náměstek Lubomír Bokštefl. Ten dostal několik dní před svým odchodem z funkce důtku za slova z on-line rozhovoru pro Aktuálně.cz, když napsal čtenáři, že pokud chce polské ceny mobilních dat, měl by odjet do Polska. Bokštefl ovšem na ministerstvu zůstal jako poradce. Na této funkci bral plat 65 tisíc měsíčně a na konci roku 2017 dostal navíc jednu z nejvyšších odměn - 260 tisíc korun.