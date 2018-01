Ceny bytů v Praze dál porostou, ale už ne tak výrazně, tvrdí developeři

před 4 hodinami

Na trh letos nepřijde velký počet bytů, který by ceny snížil. Zásoba nových dostupných bytů v metropoli loni na konci září klesla na 4000.

Praha - Ceny nových bytů v Praze v letošním roce vzrostou, ale ne tak výrazným tempem jako v posledních dvou letech. Vyplývá to z odpovědí developerských firem na dotaz ČTK.

Podle nich byty zdraží o jednotky procent, určitě nebudou zlevňovat. Podle statistik společností Trigema, Skanska Reality a Central Group průměrná cena nových prodaných bytů v Praze loni na konci září meziročně vzrostla o 19,6 procenta na 83 150 korun za metr čtvereční. Za poslední dva roky ceny nových bytů v hlavním městě vzrostly téměř o polovinu.

"Ceny nejsou vysoké proto, že by byla nějak abnormálně vysoká poptávka. Ceny v posledních dvou letech vzrostly proto, že je naopak uměle podtržená nabídka. Ani letos neočekáváme razantní změnu v tomto trendu. Na trh podle všeho nepřijde nějaké skokové množství bytů, které by mohlo ceny srazit. Proto i nadále očekáváme nárůst cen, ale již ne tak strmý," uvedla mluvčí Central Group Marcela Fialková.

Zásoba nových dostupných bytů v metropoli loni na konci září meziročně klesla o sedm procent na 4000. Před dvěma lety bylo na pražském trhu dostupných bytů 6600.

Generální ředitel Ekospolu Evžen Korec očekává meziroční růst cen nových bytů o pět procent. "Bytů na trhu je stále extrémní nedostatek a na tom se bohužel nic nezmění ani v letošním roce," uvedl.

Podle předsedy představenstva Trigemy Marcela Sourala budou byty mírně zdražovat hlavně v první polovině roku. "Důvodem je optimistické očekávaní dalšího vývoje veřejností. Poté by mohly ceny začít spíše stagnovat," odhadl.

Obchodní ředitel skupiny Crestyl Viktor Peška předpokládá, že ceny bytů vzrostou maximálně o deset procent. "Ale pouze v případě, že vývoj nabídky nových bytů bude podobně pomalý jako v posledních dvou letech. Jinak budou ceny stagnovat," podotkl.

Podle ředitele odboru vývoje projektů Skanska Reality Juraje Murína si ceny bytů v následujících dvou letech udrží svou nynější úroveň, případně budou mírně růst v závislosti na lokalitě. "Naopak nepředpokládáme, že by ceny nemovitostí klesaly," doplnil.

Ředitel Daramisu Martin Vachek čeká, že ceny nových bytů porostou v následujících pěti letech konstantním tempem mezi pěti až sedmi procenty ročně. "Je to způsobeno jednak tím, že nemáme co prodávat, ale současně i tím, že na ty byty dosáhne čím dál méně lidí. Je to i důsledek toho, jak ČNB přitvrdila podmínky pro získání hypotečního financování," dodal.

V souvislosti s růstem cen nových bytů budou podle oslovených realitních kanceláří mírně zdražovat i starší byty. "Ceny porostou jen v řádu jednotek procent a v některých méně atraktivních lokalitách či hospodářsky slabších regionech budou stagnovat či v krajních případech mírně klesat," uvedl generální ředitel společnosti RE/MAX Milan Žák. Praha a Brno si však udrží výjimečné postavení, dodal.