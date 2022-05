Litr benzinu o víkendu opět skokově zdražil. Podívejte se na průměrné ceny v krajích

Ceny benzinu na totemech čerpacích stanic opět skokově vzrostly. Republikový průměr z konce týdne dosáhl 45,93 koruny za litr. Cena nafty naopak stagnuje, oproti minulému víkendu se dokonce snížila o 10 haléřů na 46,24 koruny. Analytici očekávají zdražování benzinu i v následujícím týdnu. Během června by však ceny mohly lehce klesnout díky snížení spotřební daně.

Ve čtyřech krajích překročila cena benzinu 46 korun. Rovných 46 korun stál Natural 95 v Plzeňském kraji, 46,16 koruny na Vysočině, o pět haléřů víc ve Středočeském kraji. Nejvyšší cena benzinu byla v Praze, kde se vyšplhala na průměrných 46,59 koruny. Nejlevněji benzin natankovali řidiči v Královéhradeckém kraji, a to za 45,50 koruny za litr.

I nafta byla nejdražší v hlavním městě, na konci týdne stál litr nafty průměrně 46,81 koruny. Neušetřili ani řidiči v Jihomoravském a Středočeském kraji, kde byla po Praze nafta nejdražší.

A nejvíce mohli lidé ušetřit v Jihočeském kraji, kde litr nafty vyšel na konci týdne na 45,67 koruny. Pod hranicí 46 korun byla nafta ještě v Karlovarském, Královéhradeckém a Ústeckém kraji.

Zdražování pohonných hmot si Petr Pelc, analytik serveru Zainvestuj.to, vysvětluje vývojem ceny ropy na světových trzích, oslabováním koruny a postupným oživováním ekonomiky spojeným s rostoucí poptávkou po ropných produktech.

Cena ropy na trzích momentálně kolísá. Obavy ze slabé poptávky vyrovnává omezená nabídka, zájem o pohonné hmoty ve Spojených státech vyvolaný počátkem motoristické sezony i nedostatečný pokrok směrem k evropskému zákazu ruské ropy.

Analytik Pelc se domnívá, že vysoké české ceny jdou částečně na vrub také "dotování" cen v Polsku a Maďarsku. Vysokou marží na českém trhu si podle něj producenti vyrovnávají nízký zisk na tamních trzích. V případě Maďarska jsou totiž ceny pohonných hmot zastropované, v Polsku je zase již několik měsíců výrazně snížená DPH. "Důsledkem toho je neřízený a nekontrolovatelný nárůst cen pro české motoristy," komentuje situaci Pelc.

Od začátku června se spotřební daň z pohonných hmot sníží o 1,5 koruny na litr. Úleva by měla platit do září. Analytik serveru Finlord Boris Tomčiak věří, že se snížení spotřební daně do cen pohonných hmot skutečně promítne. "V minulosti se podobné snížení plně projevilo do deseti dní," dodává Tomčiak.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) při schvalování novely v Senátu připustil, že v případě nafty by snížení na minimální hranici stanovenou EU mohlo být trvalé. Bude to však záviset na vývoji cen na světových trzích.

Zároveň ujistil, že do konce září budou pokračovat kontroly marží u prodejců, aby byla jistota, že se snížení daně do ceny promítne. Podle opozice je opatření nedostatečné a na cenách pohonných hmot se výrazně neprojeví. Opoziční hnutí ANO ve Sněmovně navrhuje například zrušit daň z přidané hodnoty u pohonných hmot.