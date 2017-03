Kellner prodal telekomunikační budovu na Žižkově. Central Group místo ní byty zatím nepostaví

AKTUALIZOVÁNO před 38 minutami

Praha - Telekomunikační firma Česká telekomunikační infrastruktura (CETIN) dnes podepsala dohodu s Central Group o prodeji svého sídla v Olšanské ulici na pražském Žižkově. Central Group získala administrativní budovu i technologický komplex včetně vysílací věže, která je od 80. let jednou z dominant Prahy 3. Transakci agentuře ČTK potvrdila mluvčí Central Group Marcela Fialková. Cenu neuvedla, ale dříve se v médiích objevila orientační částka 800 milionů korun.

CETIN, jejímž vlastníkem je PPF, již loni v dubnu oznámila, že jí budova technologicky ani ekonomicky nevyhovuje a zhruba do roka si chce najít jiné sídlo. Budovy majitel telekomunikačních sítí a datových center získal při oddělení od operátora O2 před dvěma lety. Mluvčí CETIN Tereza Gáliková transakci nechtěla komentovat.

Central Group v Olšanské ulici, hned vedle sídla CETIN, nedávno dostavěla velký bytový komplex, zároveň vlastní pozemky v severní části bývalého nákladového nádraží, kde by měla vzniknout nová obytná čtvrť.

Jak Central Group s budovou do budoucna naloží, zatím není jasné. "V současnosti zvažujeme všechny možné varianty," řekla mluvčí společnosti Marcela Fialková. V médiích se již v minulosti spekulovalo o možné demolici budovy, tu však společnost zatím nepotvrdila. Budova by podle Fialkové neměla následujících sedm let projít výraznější změnou.

Central Group se v současnosti zaměřuje především na rezidenční výstavbu. Stávající územní plán však bytový projekt na místě bývalé nejvyšší budovy v Praze neumožňuje. Kdyby tak developer na místě chtěl prosadit rezidenční projekt, musel by nejdříve zažádat o změnu plánu.

Takzvaná ústřední telekomunikační budova se 78 metrů vysokou věží se širokým ochozem byla dokončena v roce 1980 a vyšla na 1,5 miliardy tehdejších československých korun. V době otevření to byla co do objemu obestavěného prostoru největší budova v Praze. Vedle kanceláří jsou v ní klíčové technologie pro provoz sítě pevných linek a mobilních sítí včetně dohledových center, ústředen a dalších pracovišť. Přesto je v současnosti zastaralý komplex z větší části nevyužitý.

autoři: ČTK, Adam Váchal