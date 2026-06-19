Cenový strop na paliva o víkendu opět klesne, litr nafty bude stát pod 37 korun

Cenový strop na pohonné hmoty, který denně určuje stát, o víkendu opět klesne. Nafta po několika měsících zlevní pod úroveň 37 korun za litr, její cena oproti pátku klesne o 43 haléřů na 36,61 koruny za litr.
Benzin budou moci čerpací stanice prodávat nejvýše za 40,41 koruny za litr, což je o 11 haléřů méně než v pátek. Ceny budou platit i pro pondělí. Vyplývá to z cenového věstníku, který v pátek odpoledne zveřejnilo ministerstvo financí.
Pohonné hmoty u čerpacích stanic v Česku jsou nejlevnější od března. Podle čtvrtečních údajů společnosti CCS nejprodávanější benzin Natural 95 v uplynulém týdnu zlevnil v průměru o 88 haléřů na 39,59 koruny za litr, nafta se ve středu prodávala průměrně za 37,24 Kč/l, a stála tak o 1,11 koruny méně než před týdnem. Podle analytiků budou ceny paliv klesat i v dalších dnech.
Česko k dennímu nastavování cenových stropů nafty a benzinu přistoupilo v první polovině dubna v reakci na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě. Vláda v závěru května rozhodla, že regulace cen pohonných hmot bude pokračovat do konce června.
Ministerstvo financí stanovuje cenové stropy na základě klouzavého třídenního průměru velkoobchodních cen. Provozovatelé čerpacích stanic mohou uplatnit marži ve výši maximálně tří korun na litr paliva. Vláda zároveň kvůli zdražování paliv rozhodla v dubnu o dočasném snížení spotřební daně na naftu z původních 9,95 koruny za litr na 8,011 koruny. U benzinu se spotřební daň nezměnila, dál činí 12,84 koruny za litr.
Ceny pohonných hmot začaly rychle růst poté, co zdražila ropa na světových trzích, když Izrael a USA 28. února zaútočily na Írán. Ten v odvetě napadl okolní země a uzavřel Hormuzský průliv, kterým se dopravuje ropa a další suroviny z Perského zálivu. Důsledkem bylo zdražení ropy na světových trzích.
Vláda následně v dubnu rozhodla o cenové regulaci. Původně opatření mělo platit do konce dubna, kabinet ale schválil jeho prodloužení na květen a poté i červen. Zatímco v minulosti se stanovení cenových stropů opíralo o opatření obecné povahy, nyní je vydáváno na základě nařízení vlády, které má vyšší právní sílu.
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