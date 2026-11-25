Nejvyšší povolené ceny pohonných hmot, které denně stanovuje stát, budou pokračovat v poklesu. Cenový strop na benzin se po delší době sníží pod úroveň 39 korun, oproti dnešku benzin zlevní o 31 haléřů na 38,80 koruny za litr. Naftu natankují řidiči maximálně za 43,07 koruny za litr, což je o 47 haléřů méně než dnes.
Vyplývá to z cenového věstníku, který zveřejnilo ministerstvo financí. Vláda v pondělí prodloužila opatření proti vysokým cenám pohonných hmot do konce roku.
Regulaci cen paliv uplatňuje stát od počátku října, pokračovat v tom bude i po celý prosinec. Ministerstvo financí nyní stejně jako na jaře denně stanovuje maximální ceny benzinu i nafty, které odvozuje od cenového průměru na burze a také z regulované marže obchodníků ve výši 2,50 Kč za litr paliva.
Stanovené cenové stropy se nevztahují na prémiová paliva. Spolu s tím stát snížil spotřební daň na naftu z původních 9,95 koruny na 8,011 Kč za litr. U benzinu zůstala daň beze změn.
Měsíčně opatření stojí přibližně 1,1 miliardy korun, důsledkem jsou totiž snížené příjmy do státního rozpočtu z daní. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) v pondělí uvedla, že celkové náklady na opatření za celý letošní rok činí téměř sedm miliard korun.
Na začátku října byl cenový strop na naftu 48,72 koruny za litr a benzin se mohl na začátku října prodávat maximálně za 46,14 koruny za litr. Ačkoli pohonné hmoty v listopadu postupně zlevňují, ceny nadále zůstávají nad úrovní před začátkem konfliktu na Blízkém východě.
Pohonné hmoty letos zdražují v důsledku konfliktu na Blízkém východě, který vypukl po amerických a izraelských úderech na Írán na konci února. Teherán v reakci na údery zablokoval Hormuzský průliv, který je klíčovou cestou pro dopravu ropy i dalších surovin z Perského zálivu.
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