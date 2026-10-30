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Ekonomika

Cenové stropy o víkendu klesnou. Nafta i benzin mírně zlevní

ČTK
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Cenové stropy na pohonné hmoty, které denně stanovuje ministerstvo financí, o víkendu klesnou. Maximální cena nafty proti pátku klesne o 24 haléřů na 49,45 koruny za litr. Benzin pak budou moci čerpací stanice v Česku prodávat nejvýše za 43,87, což je o 39 haléřů méně než v pátek. Jde o ceny pro celý víkend i pondělí. Vyplývá to z cenového věstníku, který v pátek zveřejnilo ministerstvo financí.

V posledních dnech nafta zdražovala. U benzinu od druhého dne po zavedení regulace cenový strop rostl a dosáhl maxima minulou středu. Snímek je ilustrační.
V posledních dnech nafta zdražovala. U benzinu od druhého dne po zavedení regulace cenový strop rostl a dosáhl maxima minulou středu. Snímek je ilustrační.Foto: Economia – René Volfík/Economia
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Vláda v pondělí prodloužila platnost regulace cen paliv do konce listopadu. Průměrná cena benzinu u čerpacích stanic v Česku v uplynulém týdnu klesla o další zhruba korunu, naopak nafta dál zdražovala. Od minulé středy se zvýšila o 43 haléřů na průměrných 48,06 koruny za litr.

Nejprodávanější benzin Natural 95 aktuálně u čerpacích stanic stojí v průměru 43,70 koruny, před týdnem byl o 1,15 koruny dražší, vyplynulo ze čtvrtečních údajů společnosti CCS.

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Ve čtvrtek 1. října, kdy začala platit cenová regulace na paliva, byla maximální cena pro naftu 48,72 Kč/l a do 8. října postupně klesla na 47,23 Kč/l. Od té doby ale povolené maximum u dieselu nepřetržitě rostlo a zdražování se zastavilo až v minulém týdnu.

V posledních dnech ovšem nafta opět zdražovala. U benzinu od druhého dne po zavedení regulace cenový strop rostl a dosáhl maxima minulou středu, kdy mohly čerpací stanice prodávat litr benzinu za 47,21 koruny. Od té doby maximální povolená cena klesá.

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Maximální ceny ministerstvo vypočítává na základě klouzavého třídenního průměru velkoobchodních cen. Přičítá k nim maximální marži obchodníků, kterou vláda zastropovala na 2,50 Kč za litr paliva. Následně publikuje cenový věstník.

Ke zlevnění paliv by podle vlády mělo přispět i snížení spotřební daně na naftu na 8,011 Kč za litr z původních 9,95 koruny za litr, které rovněž nabylo účinnosti od počátku října. U benzinu se spotřební daň nezměnila.

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O regulaci cen paliv vláda rozhodla i letos na jaře, využívala přitom podobná opatření jako nyní. Regulace trvala od poloviny dubna do poloviny července, její náklady pro státní rozpočet ministerstvo financí vyčíslilo na zhruba miliardu korun měsíčně.

Pohonné hmoty zdražují v důsledku konfliktu na Blízkém východě, který vypukl po amerických a izraelských úderech na Írán na konci února. Teherán v reakci na údery zablokoval Hormuzský průliv, který je klíčovou cestou pro dopravu ropy i dalších surovin z Perského zálivu.

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