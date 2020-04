Ropy je moc, není ji kam dát. Neznamená to kolaps, ale ani konec krize, jde o sklady

"Dobrý den, koupil bych barel ropy. Kolik mi za něj zaplatíte?" Se zápornou úrokovou sazbou se trhy v minulosti už setkaly. S podobným úkazem na ropném trhu však nikoli - poprvé v historii je možné za odběr barelu dostat ještě zaplaceno. S ropou se sice obchoduje, ale fyzicky ji nikdo nechce, je jí moc. Jde sice o extrém, ale podobný propad cen se může ještě opakovat, varují analytici.

"Po dluhopisových trzích a záporných úrokových sazbách se nyní staví na hlavu také globální ropný trh. Ten čelí největší krizi v historii, což během včerejšího obchodování vyústilo v propad květnového kontraktu na severoamerickou ropu WTI o nevídaných 300 procent," popisuje situaci na trhu analytik ČSOB Dominik Rusinko.

Cena americké lehké ropy WTI skončila v pondělí na ceně -37 dolarů za barel. V minulosti ceny ropy už několik krachů zažily, do záporných hodnot se ale nikdy nedostaly.

Zatím největší cenový krach se udál na konci roku 1998, kdy ceny ropy klesly pod deset dolarů za barel - a to kvůli nadměrným zásobám ve skladech, kde se ropa začala hromadit po vypuknutí hospodářské a finanční krize v jihovýchodní Asii.

Analytici ovšem upozorňují, že současné zprávy o tom, že ropa ztratila všechnu svoji hodnotu, případně že kupující pokaždé dostane za odběr ještě zaplaceno, jsou trochu přehnané. Propad se totiž týká zatím skutečně jen květnového kontraktu. A ten vyprchává právě dnes - tedy v úterý.

Takzvaný futures kontrakt, o kterém se teď mluví, je smlouva uzavřená v jednom čase o dodání zboží k určitému budoucímu datu za cenu stanovenou v době uzavření smlouvy. "V současnosti se s danou ropou obchoduje prostřednictvím 130 kontraktů, z nichž nejzazší vyprchává v lednu 2031. A pouze na jediném z nich včera byla záporná cena. Byl to právě kontrakt s dodáním v květnu 2020," upřesňuje ekonom společnosti Czech Fund a člen NERV Lukáš Kovanda.

Přeplněné zásobníky

Po vypršení kontraktu je potřeba ropu fyzicky převzít a o to momentálně stojí málokdo. Zásobníky se totiž kvůli přebytku suroviny plní příliš rychle. "Tím pádem je stále těžší najít volnou kapacitu, kam by se nakoupená ropa mohla přepravit pro uskladnění. Tady hrají čas a rychlost administrativy zásadní úlohu," připomíná pro Aktuálně.cz analytik společnosti Finlord Boris Tomčiak.

"Tady si musíme uvědomit, že i procesy v USA jsou kvůli koronaviru zpomalené, což znamená, že se odběratelům nemusí podařit sehnat si skladovací kapacitu," dodává.

Sazby za fyzické dodání barelů - tedy objednávka vlakové či jiné cisterny pro krátkodobé uskladnění - jsou velmi vysoké. Producenti se proto "květnové ropy" raději zbaví se ztrátou.

Tedy pokud to obrátíme - jestliže se nyní našel odběratel, který u sebe chce mít barely ropy už příští měsíc, ještě za ně teď dostal zaplaceno.

Není to přitom problém jen americké ropy - do záporu se dostala třeba i kanadská těžká ropa či ruská ropa Urals. A i když se podle odborníků ceny ropy s delším termínem dodání pohybují výše, pokud bude masivní přebytek černého zlata na trhu pokračovat, bude se situace za několik týdnů opakovat i u pozdějších dodávek. "Jakmile se obchodování s květnovými kontrakty ukončí, lze očekávat, že se tlak na pokles cen přenese do červnových kontraktů. Ty mohou rovněž skončit v záporných cenách," podotýká ekonom společnosti BH Securities Štěpán Křeček.

Podle Tomčiaka se na to ale na druhou stranu producenti i odběratelé už připravují a dopředu si rezervují sklady, vlakové vagony či rovnou tankery.

Portfolio manažer společnosti Cyrrus Tomáš Pfeiler má za to, že ceny ropy by se mohly stabilizovat v létě. "Do té doby zřejmě budou některé firmy nuceny produkci za jakoukoliv cenu ukončit. Zároveň dojde k částečnému návratu poptávky, jelikož globálně nastane uvolnění současných tvrdých restriktivních opatření kvůli covid-19," domnívá se Pfeiler.

Stále levnější tankování

Pro české řidiče nicméně nadále platí, že ceny nafty a benzinu budou klesat. Minulý týden se průměrné ceny pohonných hmot v Česku dostaly podle nejčerstvějších čísel společnosti CCS dokonce pod hranici 27 korun za litr. Litr nafty stál 26,99 koruny, a benzinu dokonce 26,65 koruny. V nejbližším měsíci pak nastane zlevnění o další korunu.

"Reálně také začíná hrozit riziko zániku či omezení provozu některých čerpacích stanic ve střednědobém horizontu," doplňuje Petr Pelc z Cyrrusu. Přestože ceny pohonných hmot jsou nejnižší za mnoho let, benzinové pumpy palivo prakticky nemají kvůli omezenému cestování komu prodat.