Cena ropa ztratila za den veškerou svou hodnotu. Prodávající musí za barel platit

Hokejisty extraligového Hradce Králové povedou společně s hlavním trenérem Vladimírem Růžičkou asistenti Daniel Branda a David Kočí. U týmu tak po Tomáši Martincovi, jenž Mountfield trénoval v minulé sezoně s Růžičkou, skončili i Aleš Krátoška a Petr Svoboda.

"Vláďa Růžička dostal možnost vybrat si asistenty podle svého uvážení. Ukázal na Daniela Brandu, kterého dobře zná nejen z působení ve Slavii, a Davida Kočího, jenž zná hradecké prostředí z loňského působení u juniorů a s jehož prací jsme byli spokojeni. Pro nás je velmi důležité a pozitivní, že se trenéři navzájem znají," uvedl generální manažer Aleš Kmoníček na klubovém webu. Branda i Kočí podepsali roční smlouvy.

Čtyřiačtyřicetiletý Branda naposledy působil jako asistent u juniorky Slavie, o šest let mladší Kočí vedl hradeckou juniorku jako hlavní kouč. "Oba kluci působili u dorostu a juniorky, jsou mladí, mají hodně energie a určitě přinesou na náš hokej nový vhled. Je to mladá krev, což je pro mě jedině dobře," uvedl Růžička.

Šestapadesátiletý Růžička se svými novými spolupracovníky nikdy netrénoval, Brandu ale vedl jako hráče, Kočí poté působil stejně jako on v Chomutově. "Dana znám velice dlouho, byl to velice dobrý útočník. Je to mladší trenér, který působil u mládeže. Určitě je to pro něj velká výzva," řekl Růžička. U Kočího vyzdvihl i angažmá v NHL.

Nový trenérský tým Mountfieldu bude mít rozdělené role. "Naše práce ale bude hodně společná. Dan by měl mít na starost útočníky, David zase obránce. Hodně chceme zapojit do akce i (kondičního trenéra) Michala Tvrdíka, který hokej vidí velice dobře. Veškeré činnosti si mezi sebe rozdělíme a věřím, že spolupráce bude dobrá. S týmem budeme chtít být úspěšní," uvedl Růžička.

Východočeši již mají naplánovaný začátek letní přípravy na 5. května. Vzhledem k omezením kvůli koronaviru budou hráči zpočátku zřejmě trénovat v menších skupinkách. "Kluci měli poměrně dlouho volno, jsou odpočinutí a potřebují se do toho co nejdříve dostat. Kondiční trenér je tady vynikající a hodně na něj sázím. O přípravě povedeme různé debaty, ale poslední slovo k tomu bude mít on. Všechno je to před námi, na práci toho máme dost," dodal Růžička.