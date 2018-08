Cena kávy prudce klesá, na levnější preso nebo turka se však Češi těšit nemohou

Jednu libra kávy arabika stojí nyní zhruba 100 centů, před dvěma lety ji obchodníci nakupovali až za 170 centů.

Praha / New York - Cena kávy na světových trzích významně klesá. Za poslední dva roky zlevnila o čtyřicet procent. Milovníci kávy se však na levnější šálek svého oblíbeného nápoje těšit příliš nemohou. Vývoj kurzu koruny a neochota výrobců a obchodníků snížit si marže jdou proti tomuto trendu.

Na termínovém trhu v New Yorku se druh kávy arabika obchoduje poblíž nejnižších úrovní za posledních dvanáct let. Nízká je i cena robusty, méně kvalitního druhu s větším obsahem kofeinu, s kterou se obchoduje na burze v Londýně.

Za jednu libru (0,45 kg, pozn. red.) kávy arabiky se v současnosti platí na americké termínové burze ICE okolo 101 centů. Ale třeba ještě před dvěma lety to bylo i o 70 centů víc. "Za poklesem ceny kávy stojí v příští sezoně odhadovaný převis nabídky nad poptávkou a rostoucí světové zásoby," řekla analytička společnost Finlord Eva Mahdalová.

Globální produkce kávy by podle údajů amerického ministerstva zemědělství, které vývoj úrody ve světě monitoruje, měla v sezoně 2018/19 být o 11,4 milionu žoků (pozn. red.: 1 žok váží 60 kg) vyšší než v předcházející rekordní sezoně a měla by činit 171,2 milionu žoků. Rekordní má být i poptávka, ale i tak dosáhne "jen" 163 milionů žoků.

Brazilská státní zemědělská agentura Conab odhaduje, že jen v Brazílii se sklidí 58 milionů žoků. To je tak velké množství, které by největšímu kavárenskému řetězci Starbucks stačilo na víc než deset let dopředu. Někteří obchodníci spekulující na burzách na další pokles ceny však dokonce odhadují, že úroda dosáhne až 65 milionů žoků.

Brazílie je největším producentem kávy na světě. Druhým největším producentem je Vietnam a třetím pak Kolumbie.

I přes klesající ceny na světových trzích se však spotřebitelé nižších cen kávy v obchodech nedočkají, jelikož při tvorbě cen je to jen jedna z řady položek. "Ceny našich kávových značek - tedy především Nescafé - nejsou v žádném případě přímo navázány na cenu vstupní suroviny," uvedla na dotaz Aktuálně.cz Andrea Brožová, mluvčí firmy Nestlé Česko.

"Do finální ceny výrobku vstupuje množství faktorů - významnou součástí jsou náklady na obalové materiály, náklady spojené s vývojem, investicemi do výroby, dopravy, personální náklady či investice do propagace a budování značky," dodala s tím, že konečná cena v obchodech je plně v kompetenci prodejců.

Mluvčí Nestlé ale zároveň upozornila, že právě u rozpustné kávy je cca 70 procent prodejů v maloobchodních prodejnách realizováno za ceny promoční, tedy nižší, než by odpovídalo všem nákladům a standardní marži společnosti. "Spotřebitelská cena kávy za šálek v porovnání s rokem 2017 poklesla," řekla.

Podle Evy Mahdalové, ekonomické analytičky Finlordu, navíc snižování cen nenahrává ani vývoj české ekonomiky a kurzu koruny. Výrobci a prodejci podle ní nechtějí jít se svými maržemi dolů v období, kdy se ekonomice daří a poptávka po zboží roste. "Nesmíme zapomínat ani na to, že se tato komodita obchoduje v dolarech a právě česká koruna oproti americké měně v posledních měsících oslabila, což příliš nenahrává snižování cen dováženého zboží," dodala.