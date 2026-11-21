Cena nejznámější kryptoměny bitcoin sestoupila v sobotu ráno pod 56 tisíc dolarů (zhruba 1,25 milionu korun), dostala se tak na nejnižší úroveň za dva roky. Za poklesem bitcoinu podle agentury Reuters stojí odklon investorů od rizikovějších aktiv, který je důsledkem nejistoty ohledně dalšího vývoje v oblasti umělé inteligence (AI).
Podle specializovaného serveru CoinDesk se cena bitcoinu kolem 7:00 SEČ pohybovala v blízkosti 55 800 dolarů. Za posledních 24 hodin tak vykazovala pokles o zhruba deset procent.
Bitcoin nyní ztrácí více než polovinu hodnoty oproti svému maximu z loňského podzimu, kdy se jeho cena vyšplhala nad 120 tisíc dolarů.
Bitcoin vznikl v roce 2009 jako alternativa oficiálních měn. Založen je na technologii blockchain, což je decentralizovaná účetní kniha, která umožňuje transparentně a zároveň bezpečně posílat data, nejen kryptoměny. V roce 2010 stál bitcoin méně než jeden dolar.
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