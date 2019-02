Celníci na hranicích s Polskem kontrolují první náklaďáky. Hledají nebezpečné hovězí

Na hraničním přechodu Dolní Lipka na Orlickoústecku v úterý dvě hlídky celníků, policistů a lidí z veterinární správy kontrolují dovoz potravin z Polska. Kontroly začali dělat kvůli kauze týkající se hovězího masa z polské farmy.

"Kontrolují kamiony z Polska, jestli v nich je hovězí maso. Hlídky odeberou vzorek masa, zkontrolují doklady, když jsou v pořádku, propustíme je dál," řekl ředitel Krajské veterinární správy Pardubického kraje Josef Boháč.

Výsledky testů budou známé zhruba do dvou dnů. Veterinární správa je zveřejní v souhrnné zprávě do tří dnů, řekl Boháč. "Tato akce by měla trvat ještě několik dnů," řekl mluvčí Celní správy pro Pardubický kraj Václav Kánský.

Na Polsko, které patří k předním vývozcům hovězího, se v posledních dnech obrací pozornost kvůli porážkám nemocných krav a obchodování s jejich masem. Z problematických polských jatek, na nichž se porážely nemocné krávy, se v Česku víc než sto kilogramů dostalo ke spotřebitelům, včetně restaurací. Kontroly dováženého masa začaly dnes ještě v Královéhradeckém, Libereckém a Moravskoslezském kraji.