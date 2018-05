Jardo klame, píše Tkáč o Tvrdíkovi. Když zaplatíte dluh, vrátíme vám klíče od CEFC, slibuje J&T

AKTUALIZOVÁNO před 24 minutami

CEFC se chce bránit nepřátelskému převzetí J&T. Čínská společnost tvrdí, že peníze i čas na zaplacení stále má.

Praha - J&T Private Investments (JTPI) je připravena k dalším jednáním se společností CITIC o splacení závazků CEFC. Ve stanovených lhůtách ale nebyl dohodnutý způsob splacení, proto J&T začala chránit svou investici. Uvedl to dnes mluvčí JTPI Petr Málek.

J&T ve čtvrtek oznámila, že v CEFC Europe odvolala představenstvo a dosadila krizový management. Podle CEFC China jsou peníze připravené a termín pro zaplacení byl dnes.

"V jednáních mezi CITIC a JTPI nedošlo ve stanovených lhůtách k dohodě nad způsobem splacení. Ochrana investice byla logickým krokem. K dalším jednáním se společností CITIC jsme připraveni," uvedl Málek.

Poukázal také na vyjádření dosavadního místopředsedy CEFC Europe Jaroslava Tvrdíka, že veškeré závazky vůči skupině J&T budou uhrazeny do dnešního odpoledne. "Jaroslav Tvrdík na twitteru mluví o penězích, kterými dle našich informací CEFC nedisponovala," napsal mluvčí JTPI.

CEFC China Energy dluží skupině J&T 450 milionů eur (11,5 miliardy korun). Pohledávku má zaplatit čínský státní konglomerát CITIC Group, který má v CEFC Europe podíl 49 procent. JTPI už dříve uvedla, že bude jednat s firmou CITIC, kterou považuje za důvěryhodného a transparentního partnera.

CEFC China dnes označila změny v CEFC Europe za pokus J&T o nepřátelské převzetí firmy a jejích aktiv v Česku. Je také připravena proti J&T podniknout právní kroky.

Tak jestli tomu správně rozumím, tak celý slavný čínský investice v Česku spočívaly v tom, že si Luftjarda půjčil cca 16 giga a nějak je ne a ne vrátit. Tak to za tu vlajkoslávu, mlácení demonstrantů a servilní prohlášení ústavních činitelů fakt stálo... https://t.co/JbUDNVkgC7 — Petr Honzejk (@PetrHonzejk) May 17, 2018

Z prohlášení CEFC China vyplývá, že neuznává změny v představenstvu CEFC Europe, při kterých přišel Tvrdík o funkci, počítá nicméně se splacením závazků vůči J&T. JTPI ve čtvrtek uvedla, že ke změnám přistoupila i proto, že získala informace, že CEFC začala podnikat opatření, kterými chtěla bránit věřitelům ve výkonu akcionářských práv.

Čínská CEFC si před časem vybrala ČR jako sídlo svých evropských aktivit, v Česku zároveň koupila podíly v několika firmách. Má je například v aeroliniích Travel Service nebo cestovní agentuře Invia.cz, ovládá Pivovary Lobkowicz Group, strojírenský a metalurgický podnik Žďas Žďár nad Sázavou, fotbalovou Slavii i stadion v Edenu. V Česku CEFC Europe spravuje aktiva přes 1,5 miliardy eur (38,34 miliardy korun).

O problémech CEFC se začalo psát poté, co vyšlo najevo, že jejího šéfa Jie Ťien-minga, který je poradcem prezidenta Miloše Zemana, vyšetřují čínské úřady pro podezření z ekonomické kriminality. Za dluhy ručí CEFC mimo jiné budovou bývalé Živnobanky v centru Prahy, administrativním komplexem Florentinum nebo fotbalovou Slavií.

Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček dnes uvedl, že Hrad aktuální záležitost nebude komentovat. Podle premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO) se jedná o věc soukromých firem. "Je v zájmu našich firem, aby bylo jasno, kdo je majitel. Doufejme, že se to vyjasní co nejdřív," řekl novinářům Babiš. "Myslím si, že je to důležité hlavně ve vztahu k Travel Servisu, což má samozřejmě dopad na naše lidi a další firmy," doplnil šéf vlády.