Čedok se po třech ztrátových letech opět přehoupl do zisku. Obrat firmy překročil dvě miliardy korun

Praha - Cestovní kancelář Čedok se loni po třech ztrátových letech vrátila k zisku, když vydělala 3,1 milionu korun. Obrat společnosti stoupl o 22 procent na 2,15 miliardy korun. Řekl to ředitel Čedoku Jan Koláčný.

"Loňský výsledek byl dosažen především podstatným rozšířením nabídky a objemu prodeje zahraničních leteckých zájezdů, akvizicí nových zákazníků v segmentu Business Travel a vyšším výkonem sekce Exclusive Travel Čedok pro náročné klienty," uvedl Koláčný.

Výsledek podle něj odráží i podstatné rozšíření nabídky Čedoku. "Zájem trhu také vzbuzuje stále rostoucí počet atraktivních programů a pobytových míst, které Čedok nabízí zcela exkluzivně, tj. nelze jej najít u žádné jiné cestovní kanceláře na českém trhu," dodal ředitel.

Loni pokračovala celková restrukturalizace Čedoku s cílem soustředit se na hlavní obchodní činnosti, především na zahraniční letecké zájezdy. Nejstarší českou CK koupila v roce 2016 polská cestovní kancelář Itaka. Čedok poté prošel řadou změn, počínaje změnou struktury produktů, změnou organizační struktury. Nyní je CK podle objemu tržeb na českém trhu třetí, před ním jsou Exim Tours a Fischer.

Cestovní kancelář Exim tours loni prodala v tuzemsku zájezdy za 4,71 miliardy korun, meziročně o 41 procent více. Počet klientů dosáhl 315 000, v porovnání s rokem 2016 tak stoupl o čtvrtinu.

Tuzemské cestovní kanceláře očekávají, že letošní letní sezona bude rekordní. V roce 2016 se tržby cestovních kanceláří a cestovních agentur meziročně snížily o tři procenta na 47,7 miliardy korun. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ).

Vývoj hospodaření Čedoku v letech 2010 - 2017

Rok Hospodářský výsledek Obrat 2017 3,100 mil. Kč 2 152 000 mil. Kč 2016 -22,751 mil. Kč 1 763 966 mil. Kč 2015 -194,805 mil. Kč 1 961 936 mil. Kč 2014 -6,626 mil. Kč 2 479 436 mil. Kč 2013 15,293 mil. Kč 2 648 298 mil. Kč 2012 -39,579 mil. Kč 3 036 442 mil. Kč 2011 4,004 mil. Kč 2 819 806 mil. Kč 2010 14,009 mil. Kč 3 129 770 mil. Kč

zdroj: Čedok

Češi loni vyjeli na 4,9 milionu cest do zahraničí. Kratších výletů, do tří přenocování, bylo 1,3 milionu. Více cestovaly ženy. V obou případech to bylo nejvíc od roku 2011. Z delších cest 83 procent tvořily dovolené a rekreace, zbytek návštěvy příbuzných a soukromé návštěvy.

Téměř polovinu (47 procent) zahraničních cest absolvovali Češi autem, 13 procent autobusem a 37 procent letadlem. S cestovní kanceláří vyrazilo na dovolenou 46 procent lidí, zbytek individuálně. Jedničkou bylo loni opět Chorvatsko.