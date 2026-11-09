Finanční rádce z nul a jedniček je zdarma a vždy připraven. Za své rady ale neručí

Svěřili byste počítačovému programu sestavení investičního portfolia nebo plán k zajištění na stáří? Řadě Čechů není taková představa cizí. Alespoň to vyplývá z průzkumu výzkumné agentury Ipsos pro společnost OVB. Zjistila, že 49 procent respondentů se pravidelně s umělou inteligencí baví o finančních tématech.
Radám pak alespoň částečně věří přes dvě třetiny z nich. A více než čtvrtina osob, které AI takto využívají, s její pomocí finančně plánují. Podobné trendy se projevují po celém světě.
Děje se to navzdory zjištěním, že vložit majetkovou budoucnost do rukou umělé inteligence může být problematické. Podle průzkumu americké společnosti NerdWallet se třetině uživatelů, kteří důvěřovali finančním radám, finanční situace zhoršila.
Tuto statistiku podporuje i jiný výzkum finanční společnosti Saturn. Na základě otázek položených osmnácti různým modelům umělé inteligence zjistil, že se při odpovídání na finanční záležitosti mýlí v průměru v 57 procentech, přičemž u komplexnějších otázek byla chybovost ještě vyšší.
Navzdory tomu počet lidí ochotných riskovat s AI finančníkem roste. Poradenství obecných modelů umělé inteligence je přitom na rozdíl od stejné lidské profese regulované minimálně. Představuje tedy extrémní riziko.
Své o tom ví například Číňan, který se řídil radou od chatovacího modelu Doubao. Chtěl znát výhodnost investice do AI agregátoru sdružujícího různé modely umělé inteligence. Chatbot pro doporučení nevzal v úvahu různé nepříznivé okolnosti a muž v řádu dní přišel o životní úspory.
Podle průzkumu americké společnosti NerdWallet se třetině uživatelů, kteří důvěřovali finančním radám od umělé inteligence, finanční situace zhoršila.
Poradce, nebo sociopat?
Základní povinností finančních, daňových či investičních poradců je jednat v nejlepším zájmu klienta s náležitou odbornou péčí a loajalitou. Jsou vázáni hned několika právními předpisy.
Například licencovaný investiční poradce, který by jednal ve vlastním zájmu na úkor klienta nebo mu zamlčel podstatnou informaci, by mohl odpovídat za vzniklou škodu v souladu s ustanovením občanského zákoníku.
Nadto by mohl být pokutován Českou národní bankou, která nad službami investičních poradců vykonává dozor, nebo eventuálně přijít o oprávnění danou činnost vykonávat. V krajním případě by mohl být i trestně odpovědný, například podle trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku.
V případě umělé inteligence je situace výrazně odlišná. V první řadě nemá takzvanou právní osobnost, a tudíž sama o sobě není způsobilá být nositelem jakékoliv povinnosti. Nabízelo by se, že za chybnou neodbornou radu či zamlčení podstatných informací ze strany AI zodpovídá vývojář či provozovatel. Ani s tím se však nedá počítat.
Drtivá většina modelů přímo deklaruje, že poskytované rady jsou pouze hypotetické úvahy, a nikoliv reálná doporučení. To samo o sobě nemusí zbavovat odpovědnosti, avšak určení toho, kdo ji nese, je pak z hlediska práva složitější. Úspěšnost případné soudní žaloby či stížnosti k dozorčímu orgánu nemusí být vysoká.
Chybějící odpovědnost představuje podle mnoha odborníků hlavní problém. Například profesor Andrew W. Lo z amerického MIT se domnívá, že AI je již dnes kompetentní k poskytování některých služeb finančního poradenství.
Kvůli absenci odpovědnosti, loajality a empatie k uživateli se však chová podobně jako sociopat, který stejně přesvědčivým a direktivním tónem udílí jak dobré rady, tak nesmyslná doporučení.
Situaci komplikuje i nedostatečná informovanost veřejnosti. Například srpnový výzkum britského Úřadu pro dohled nad finančními trhy ukázal, že téměř polovina uživatelů ve věku 18 až 40 let je mylně přesvědčena o tom, že finanční poradenství poskytované umělou inteligencí je regulováno.
Třetina se pak dokonce domnívá, že v případě špatné investiční rady má nárok na finanční kompenzaci.
Není chatbot jako chatbot
Jiná právní situace nastane v případě, kdy chybné rozhodnutí učiní umělá inteligence, kterou do svých interních procesů zapojila evropská investiční společnost. Klient takové firmy bude mít stejné nároky jako v případě, kdy by chybu udělal lidský poradce.
Vyplývá to ze stanoviska Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy. Ten určil, že odpovědnost nese společnost i v případech, kdy investičního chatbota zpřístupní přímo klientům.
Posuzovat se v těchto případech bude především to, zda virtuální poradce poskytuje klientům pouze obecné informace nebo personalizované poradenství. V druhém případě zákazník může úspěšně vymáhat náhradu škody vzniklé v důsledku porušení povinnosti náležité péče a loajality.
Zákonná opatření by v blízké budoucnosti mohla dopadnout i na dosud v zásadě neregulované obecné modely umělé inteligence. Britský Úřad pro dohled nad finančními trhy před několika týdny vyzval provozovatele k tomu, aby své produkty opatřili explicitním varováním před riziky.
Některé národní a nadnárodní finanční orgány upozorňují, že by mělo jít pouze o první krok a v další fázi by měly být přijaty předpisy, které by poskytovaly uživatelům speciální spotřebitelskou ochranu.
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