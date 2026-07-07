Část Prahy 4 zůstává šestým dnem bez teplé vody, znovu téct má ve středu večer

V části Prahy 4 zůstává od čtvrtka kvůli poruše na horkovodním potrubí na 4500 domácností nadále bez teplé vody. Termín opětovného napouštění se několikrát posunul.
Podle posledních informací společnosti Pražská teplárenská se mají dodávky plně obnovit do středečních 23:00.
"Horkovodní systém po opravách stabilně drží a v podvečer se podařilo výrazně snížit rozsah omezení," informovala v úterý podvečer Pražská teplárenská. Ještě dopoledne bylo v oblasti Nuslí, Podolí, Krče a Michle bez dodávek teplé vody 12.000 domácností.
Pavel Maďar z Pražské teplárenské dopoledne řekl, že se technikům podařilo odstranit všechny zjištěné netěsnosti na horkovodním potrubí v oblasti ulic Michelská a Ohradní, následně pracovali na dopouštění, natlakování a postupném zprovozňování soustavy.
Tato fáze je ale podle něj časově nejnáročnější. "Situaci nadále komplikuje odstávka zdroje v Mělníku, kvůli které je dotčená část Prahy dočasně zásobována v takzvaném ostrovním režimu z Teplárny Michle. Možnosti dopouštění a opětovného natlakování soustavy jsou proto omezené a celý proces trvá déle," dodal.
Nynější odhad obnovení dodávek, tedy ve středu pozdě večer, společnost podle dnešního stavu soustavy a postupu prací ještě vyhodnotí a případně upřesní. Aktuální informace mohou lidé najít na její webu v mapě poruch.
Ve čtvrtek 2. července netěsnící potrubí v oblasti ulic Michelská a Ohradní způsobilo přerušení dodávek teplé vody v části Prahy 4. V pátek večer se technikům Pražské teplárenské sice podařilo závadu odstranit, při následném napouštění a zprovozňování soustavy se však postupně projevily další netěsnosti v navazujících úsecích potrubí.
Během víkendu se podařilo obnovit dodávky teplé vody v okolí Brumlovky, v dalších částech se termín spuštění několikrát posouval.
"Ve zbývající části dotčeného území nepřetržitě pracují desítky techniků, svářečů i obsluhy těžké techniky. Opravy byly personálně i technicky posíleny tak, aby bylo možné obnovit provoz v co nejkratším čase," uvedla Pražská teplárenská.
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