Byznys kolem královských dětí. Firmy budou těžit i z Meghanina těhotenství

Potomek Meghan a Harryho bude mít jen malou šanci na to, že někdy usedne na anglický trůn, firmám však i tak přinese balík peněz ještě před svým narozením.

Londýn - Jen pár měsíců po britské královské svatbě oblétla celý svět radostná zpráva. Mladý pár ze Sussexu čeká svého prvního potomka. Nejen v Austrálii, kde jsou Harry a Meghan právě na návštěvě, se upírá zrak výhradně na bříško těhotné sedmatřicetileté vévodkyně. A této pozornosti využijí podle prognózy zpravodajské služby Bloomberg obchody po celém světě.

Na tomto tušení jistě něco bude už s ohledem na manželku druhého následníka trůnu vévodkyni Kate a její děti. Královská rodina se především ve Spojeném království těší velké oblibě, a tak britští rodiče chtějí svým dětem oblékat to, co nosí královští potomci.

Dokazuje to fakt, že oblečení, které mají královské děti na sobě, se vyprodává pár hodin po publikování fotografií. Například deník The Sun minulý rok upozornil na dění kolem fotografie s princeznou Charlotte ve žlutém svetříku John Lewis s ovečkami.

Ta spustila takovou vřavu, že se cena svetru, který byl do té doby k nalezení na eBay za 18 liber, vyšplhala během chvíle na více než trojnásobných šedesát liber. Podle odhadů by měla nyní tříletá princezna vytvořit v britské ekonomice za dobu svého života hodnotu více než tří miliard liber.

I Meghan si už dávno podmanila srdce britských žen svým módním stylem - vévodkyně ze Sussexu je dokonce o krok napřed díky svému okouzlujícímu šatníku, který je ale zároveň sebevědomý, a tím pádem revoluční na poli britské královské etikety.

"Muselo by se stát hodně tragédií, aby se potomek Harryho a Meghan dostal na trůn, takže teoreticky by tento pár už neměl nikoho zajímat. Jenže Meghan je Američanka s velkou popularitou v Kanadě," řekla v rozhovoru pro DVTV redaktorka časopisu Forbes Irena Cápová, specializující se na královskou rodinu, a připomněla, že na jejich květnovou svatbu se dívaly přibližně tři miliardy lidí po celém světě. "Takže tenhle příběh o popelce baví nejenom Evropany a Brity," dodává.

Je tedy zřejmé, že i Meghanina volba těhotenské módy se na jaře roku 2019 projeví na prodejích módních značek. Bloomberg mimo jiné očekává, že dětské oblečení značek Mothercare, obchodní domy jako Debenhams a House of Fraser či módní značky H&M, Zara a Asos budou mít z královského dítěte velký prospěch. V Británii se hlavní trendy hlídají prostřednictvím blogů jako například What Meghan wore, What Kate wore, nebo dokonce What Kate’s children wore.

Jak královská rodina zvedá ceny oblečení Když Kate čekala princeznu Charlottu, její šaty za 30 dolarů se rozprodaly ve všech velikostech za pouhých 30 minut od chvíle, kdy opustila auto.

Šaty, které si Kate oblékal na svůj první oficiální portrét s Williamem a Georgem, se rozprodaly do dvou hodin a zvedly firmě prodeje o 400 procent.

Společnosti Goat spadly na několik hodin webové stránky poté, co si Meghan Markle oblékla jejich šaty a vyšla v nich na veřejnost. Během chvíle byly vyprodány všechny velikosti.

Batůžek prince George ve tvaru klokana se vyprodal během několika hodin poté, co královská rodina dorazila do Sydney na královskou cestu.

Portál My1stYears.com prodal celkem 1200 kusů triček v den, kdy byla publikována fotka prince George ve svetříku s velkým nápisem George na hrudníku.

Župánek, který měl princ George na sobě při oficiální návštěvě Baracka Obamy, se prodával rychlostí 1 kus za sekundu.

Nejen v módním průmyslu by však mohl nejmladší člen královské rodiny zapůsobit pozitivně na zisky. Poté co si vévodkyně Kate vyrazila se svým dítětem do ulic Londýna v kočárku značky Bugaboo, se prodeje nizozemského výrobce překotně zvýšily.

A dokonce i výrobci potravin by mohli těžit z dalšího malého princátka. Například když malý princ George, syn Williama a Kate, šel poprvé v září 2017 do školy, zvýšila se poptávka po čočce jen proto, že si ji tento slavný prvňáček dal k obědu.

A nakonec, Británie by nebyla Británií, kdyby se neuzavíraly sázky na jméno očekávaného potomka. Podle tradic královské rodiny se pohlaví dítěte dopředu neříká, a tím se celé sázení stává složitějším. Stejně jako u dětí Williama a Kate se jistě vypíšou sázky na jméno děťátka prince Harryho a vévodkyně Meghan.

Pokud budou sázky na osmé pravnouče královny Alžběty opět tak mimo, jako tomu bylo u třetího dítěte Williama a Kate, které místo favorizovaného Artura pojmenovali jménem Louis, budou si sázkové kanceláře jistě mnout ruce.

Video: Podívejte se, jak Harryho plnovous zaujal pětiletého chlapce.