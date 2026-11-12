Bývalý šéf Nvidie má vysvětlovat kontakty s Čínou. Odhalil se i jeho další poměr

Bývalý šéf amerického výrobce čipů Nvidia Jensen Huang se chystá vypovídat před americkým Kongresem, informovala televize CBS News. Zároveň vyšlo najevo, že měl mimomanželský poměr s další zaměstnankyní společnosti.
S odvoláním na dva informované zdroje to uvedla agentura Reuters. Huangovo slyšení před zákonodárci se týká mimo jiné jeho kontaktů s osobou podezřelou ze spolupráce s čínskými zpravodajskými službami.
Předseda sněmovního výboru pro Čínu John Moolenaar podle CBS News uvedl, že zákonodárci s Huangem jednají o termínu. Spolu s předsedy výborů pro zahraniční věci a zpravodajské služby jej 4. listopadu požádal o účast na neveřejném slyšení. Zákonodárci předtím pohrozili, že si jeho přítomnost vynutí předvoláním.
Cílem jednání má být diskuse o "bezpečnostních protokolech proti špionáži zahraničních protivníků a (Huangových) kontaktech s veřejně zmiňovaným zpravodajským spolupracovníkem Čínské lidové republiky". Kongresmani podle CBS obdrželi Huangovu odpověď ve středu, kdy uplynula lhůta pro její zaslání. Republikánský kongresman Brian Mast uvedl, že Huang je ochoten předstoupit před zákonodárce.
Agentura Reuters mezitím zjistila, že Huang měl intimní vztah s další zaměstnankyní Nvidie. Agentura její jméno nezveřejnila. Jde o třetí ženu, s níž měl podle dostupných informací mimomanželský vztah.
Dalšími dvěma byly Alice Huangová, kterou americké zpravodajské služby podezírají ze špionáže pro Čínu, a viceprezidentka Nvidie pro zdravotnictví Kimberly Powellová, jež byla vůči Huangovi ve firmě v podřízeném postavení.
Huang v prohlášení z 8. listopadu přiznal mimomanželský vztah, aniž konkrétně jmenoval dotyčnou ženu. Nvidia se k novým zjištěním Reuters odmítla vyjádřit. Huang, Powellová ani zástupce správní rady společnosti na žádosti o komentář nereagovali. Peking obvinění ze špionáže veřejně odmítl jako pomluvu.
Akcie Nvidie kolem 21:00 SEČ odepisovaly 5,5 procenta na 164,18 dolaru za kus. Za posledních pět let akcie Nvidie narostly o 440 procent, avšak za poslední měsíc ztratily zhruba 27 procent. Společnost patří k firmám s největší tržní hodnotou na světě. Huang je spoluzakladatelem Nvidie a je teď jejím čtvrtým největším akcionářem s podílem přibližně 3,61 procenta.
Vazby Huangové na čínské firmy a Huawei
Alice Huangová, která měla podle médií údajně mimomanželský poměr s bývalým šéfem amerického výrobce čipů Nvidia Jensenem Huangem, vlastnila podíly ve firmách obchodně propojených s čínskou společností Huawei.
Ta je největším čínským konkurentem Nvidie. Vyplývá to ze zjištění soukromé analytické společnosti Tesari, o nichž informovala televize CNBC.
Podle čínských firemních záznamů a médií Huangová v roce 2019 prodala svou cloudovou společnost Osmanthus čínské herní firmě 7Road. Její singapurská odnož Megaspeed se později stala významným zákazníkem Nvidie a podle listu The Information zprostředkovala dodávky jejích čipů čínským firmám za nejméně 7,5 miliardy dolarů (zhruba 165 miliard korun).
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