Mapa cen bytů podle stanic metra ukázala trendy: Zdražuje centrum a "slušná" sídliště

Byty u stanice pražského metra Staroměstská jsou v průměru téměř třikrát dražší než na nejlevnějším Černém Mostě. Zatímco v okolí Staroměstské vychází metr čtvereční na 169 820 korun, u stanice Černý Most na 61 191 korun.

Z údajů portálu Valuo.cz vyplývá, že nejdražší byty jsou na trase A (v průměru 110 100 korun za metr čtvereční), následují trasa B (93 700 korun) a trasa C (87 000 korun).

Analýza vychází z inzerátů na realitních serverech od loňského října do prosince. V úvahu bere byty v osobním vlastnictví o rozloze 70 až 90 metrů čtverečních maximálně do jednoho kilometru od stanice metra.

Podobné srovnání prováděl portál Valuo.cz naposledy v květnu 2018. "Tehdy jste pořídili osmdesátimetrový byt v osobním vlastnictví po kompletní rekonstrukci do pěti milionů korun v okolí sedmi stanic metra. Nyní je to již pouze na Černém Mostě. V květnu 2017 to bylo dokonce u 18 stanic," uvedl zakladatel webu Radek Šitera.

V těsném závěsu za Staroměstskou následují stanice Národní třída (168 289 korun za metr čtvereční), Malostranská (166 764 korun), Můstek (165 846 korun) a Náměstí Republiky (164 839 korun).

Okolí tří nejlevnějších stanic leží na trase B. Po Černém Mostě jsou ceny bytů nejnižší u stanic Rajská zahrada (64 471 korun za metr čtvereční) a Lužiny (65 642 korun). Následují Háje (65 913 korun) a Prosek (66 264 korun) na trase C.

Ceny nejvíce vzrostly v okolí Dejvické

Největší cenový rozdíl mezi dvěma sousedními stanicemi je v úseku Hradčanská-Malostranská na trase A (61 216 korun). Na trase B je to 51 460 korun mezi stanicemi Karlovo náměstí a Národní třída. Na trase C je největší rozdíl v úseku I. P. Pavlova - Vyšehrad (36 673 korun).

Proti květnu 2018 se ceny zvýšily především v okolí stanic mimo vnitřní centrum hlavního města. Nejvíce na Dejvické (o 30 procent), následují Strašnická (o 26 procent), Kačerov (o 24 procent), Letňany (o 22 procent), Skalka a Hloubětín (o 21 procent).

Ceny klesly v okolí 14 z celkových 58 stanic. Nejvíce u Malostranské (o 11 procent), Flory, Staroměstské (o devět procent), Nádraží Veleslavín, Pankráce, Palmovky a Kobylis (o šest procent).

"Pravděpodobně i majetnější lidé již nemají na pořízení nemovitostí v centru naší metropole, a musí tak nakupovat ve vzdálenějších oblastech. Tím se zde zvyšuje poptávka, která tlačí ceny vzhůru," dodal Šitera.

Pořadí stanic metra podle průměrných cen bytů v jejich okolí (Kč/m2) a změna proti květnu 2018:

Pořadí Stanice Trasa Cena Změna (v pct.) 1. Staroměstská A 169 820 -9 2. Národní třída B 168 289 8 3. Malostranská A 166 764 -11 4. Můstek A, B 165 846 13 5. Náměstí Republiky B 164 839 20 6. Muzeum A, C 129 095 -4 7. Hlavní nádraží C 128 869 4 8. I. P. Pavlova C 127 765 4 9. Náměstí Míru A 125 336 10 10. Karlovo náměstí B 116 829 4 11. Dejvická A 109 894 30 12. Jiřího z Poděbrad A 107 996 14 13. Hradčanská A 105 548 11 14. Florenc B, C 101 841 -2 15. Křižíkova B 100 321 -3 16. Invalidovna B 99 147 6 17. Smíchovské nádraží B 98 698 6 18. Anděl B 98 558 -3 19. Bořislavka A 97 451 4 20. Želivského A 95 059 5 21. Flora A 94 824 -9 22. Radlická B 94 670 9 23. Petřiny A 92 716 9 24. Jinonice B 91 475 16 25. Nádraží Holešovice C 91 158 6 26. Vyšehrad C 91 092 9 27. Vltavská C 90 548 11 28. Nemocnice Motol A 86 538 4 29. Pražského povstání C 86 361 4 30. Nádraží Veleslavín A 86 289 -6 31. Vysočanská B 86 065 5 32. Kačerov C 85 941 24 33. Budějovická C 84 797 17 34. Strašnická A 83 142 26 35. Kolbenova B 81 921 16 36. Pankrác C 81 500 -6 37. Palmovka B 80 585 -6 38. Českomoravská B 80 151 -1 39. Depo Hostivař A 80 125 7 40. Hloubětín B 77 987 21 41. Kobylisy C 77 424 -6 42. Ládví C 75 586 19 43. Skalka A 74 445 21 44. Chodov C 74 130 19 45. Luka B 71 802 7 46. Nové Butovice B 71 554 4 47. Opatov C 71 219 13 48. Letňany C 71 020 22 49. Střížkov C 70 808 1 50. Zličín B 69 708 1 51. Hůrka B 68 687 -2 52. Roztyly C 68 555 18 53. Stodůlky B 67 608 -1 54. Prosek C 66 264 1 55. Háje C 65 913 9 56. Lužiny B 65 642 1 57. Rajská zahrada B 64 471 19 58. Černý Most B 61 191 11

