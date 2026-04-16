Byty letos znovu zdraží, výstavba nestíhá uspokojit poptávku

V roce 2026 by byty v České republice mohly zdražit o více než sedm procent. Navzdory růstu nové nabídky bytů na trhu o zhruba tři procenta v Česku i v Praze totiž zůstává poptávka po bydlení v zemi vysoká. Více než polovina developerských společností navíc v současnosti nevnímá, že by se snižoval zájem o nákup bytů ze strany investorů.
Vyplývá to ze studie analytické společnosti CEEC Research představené na konferenci Setkání lídrů developmentu v Praze. Studie se zúčastnilo 36 developerských společností zaměřených na výstavbu bytů.
Zvýšení cen plánuje 92 procent developerů, a to v průměru o 7,3 procenta. Podle odhadů společností se pak nabídka bytů na trhu v prvním pololetí roku 2026 zvýší oproti druhé polovině roku 2025 přibližně o 3,5 procenta v celém Česku a o tři procenta v Praze. Ve druhém pololetí by se pak mělo nabízet o tři procenta více bytů v celé zemi a o 2,8 procenta více v hlavním městě.
Současně ale podle studie poroste i poptávka, a to rychleji než nabídka. V první polovině roku 2026 firmy očekávají zvýšení zájmu o 5,2 procenta v celé České republice a o 3,8 procenta v Praze, ve druhé polovině pak o 5,4 procenta v celé zemi a o 4,8 procenta v hlavním městě.
Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO) musí nabídka bytů reagovat pružněji na poptávku, jinak budou nastávat další cenové výkyvy. Klíčové je ale podle něj také zapojení soukromého kapitálu a rozvoj nájemního i družstevního bydlení.
Klíčový je nový stavební zákon
„Pokud se podaří rozhýbat výstavbu, bude to mít multiplikační efekt na celé hospodářství. Je to strukturální opatření, které může významně posílit výkon české ekonomiky,“ uvedl ve studii Havlíček.
Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO) dodala, že klíčovým nástrojem pro zvýšení výstavby je nový stavební zákon. Ten bude podle ní například pro Prahu a další regiony zásadní, jelikož umožní výstavbu bytových projektů nad 10 tisíc metrů čtverečních ve zrychleném povolovacím řízení.
Současná ekonomická situace ale podle šéfa společnosti Central Group Dušana Kunovského vede ke zdražování stavebních materiálů a prací. „Poptávka zůstane silná. Nemovitosti jsou i v nejisté době vnímané jako stabilní a bezpečná investice. Nabídka ale dlouhodobě nestačí. Loni se povolilo nejméně bytů za čtvrtstoletí. A ceny stavebních dodávek vzrostly jen za poslední dva roky o 27 procent,“ uvedl Kunovský.
Podle studie 52 procent developerů v současnosti nevnímá snížený zájem o investice do nemovitostí. Dalších 42 procent pak zaznamenává pokles pouze u některých typů nemovitostí. Developeři, kteří vnímají snížený zájem, uvádějí ve 42 procentech jako hlavní důvod vysoké ceny nemovitostí a ve 21 procentech nejistotu na trhu.
Banky od dubna zpřísnily limity pro poskytování investičních hypoték na základě doporučení České národní banky. Nové opatření se podle dřívějšího vyjádření bank na počtu nově poskytnutých hypoték projeví, ale nikoliv dramaticky. Doporučení centrální banky je platné k 1. dubnu 2026, bude se vztahovat pouze na nově poskytnuté úvěry.
