Virus oživil v Češích chalupářské geny. Prodej domků roste, rychle zmizí i pronájmy

Zájem Čechů o rekreační objekty stoupá již několik let. Zatímco v minulosti hrála velkou roli touha po vlastní, cenově dostupnější nemovitosti, teď jde spíš o způsob, jak si vynahradit zrušenou zahraniční dovolenou a užít si přírodu v soukromí. Největší zájem je o chaty ve Středočeském kraji, na Šumavě a v Krkonoších. Atraktivní jsou také Beskydy, potvrzují oslovené realitky.

"Všeobecně zájem o rekreační nemovitosti neopadá a je úplně jedno, v jaké ekonomické situaci se nacházíme. Česká republika je unikátní tím, že je to chatařská velmoc. Spousta lidí kupuje tuto nemovitost s vidinou toho, že by se na stará kolena odstěhovala a přenechali nemovitost dětem," popisuje situaci jednatelka společnosti Fincentrum Andrea Daňhelová.

Zájem o rekreační nemovitosti byl podle ní značný už loni. "V letošním roce očekáváme nárůst o 30 procent," doplňuje Daňhelová.

Mohlo by se přitom zdát, že z nákupů chat a chalup kvůli koronavirové krizi spíše sejde - nejedná se totiž o zrovna akutní řešení bytové situace.

"Neděje se tak ale, poptávka je naopak posílena, a to vyhlídkou na nemožnost v létě cestovat, což se významně dotýká především obyvatel bytů ve městech," potvrzuje oblastní manažer pro Prahu společnosti M&M Reality Jan Martina.

Navíc se množí případy klientů, kteří si chaty či chalupy předělávají na trvalé bydliště. Některé chatové oblasti začínají být podle Daňhelové osídleny lidmi, kteří tam chataří celoročně, až ze čtvrtiny.

Průměrná cena chalup inzerovaných například ve Fincentru Reality je 1,9 milionu korun. "Nejdražší chatu v naší nabídce jsme měli za skoro 16 milionů korun. V průměru evidujeme 13 vážných zájemců na jednu zakázku. Nejvíce se prodávají nemovitosti na Vysočině, potom ve Středočeském kraji a Jihočeském kraji," dodává Daňhelová.

Prémiové i celoroční pronájmy

Nemožnost vycestovat v létě do zahraničí nahrává podle portálu Bezrealitky zvýšenému zájmu o rekreační objekty nejen z pohledu nákupu, ale také pronájmu - oproti loňsku až desetinásobně.

"Majitelé rekreačních objektů již v minulých letech dosahovali rekordní obsazenosti i zisků. Vznikla celá řada menších objektů určených pro pronájem turistům, často na velkých pozemcích kolem tradičních rodinných chalup. Letošní rok může tyto příležitosti posunout až skokově, s trochou nadsázky se dá říci, že letos se zřejmě pronajme vše, co se dostane do nabídky," míní šéf Bezrealitky Hendrik Meyer.

Běžná cena za pronájem plně vybaveného objektu se pohybuje od 1500 do 3000 korun za den. Dovolenou doma ale bude trávit i řada movitějších turistů, kteří by za běžných okolností volili cestu do zahraničí.

"To bude nahrávat zájmu o prémiovější pronájmy - ať už velkých, exkluzivně vybavených, nebo skvěle situovaných objektů. Opětovně začne růst také kategorie celoročních pronájmů, která v loňském roce poprvé po letech zpomalila," domnívá se Meyer.

Žádné přehnané nároky

Realitky na druhou stranu pozorují, že nároky Čechů na chaty a chalupy polevují. "Realizovali jsme například prodeje dvou chat, které stojí na pronajatých obecních pozemcích. To svědčí o tom, že řada lidí skutečně akutně řeší otázku, kde a jak stráví slunečné dny, a je si vědoma, že už před koronavirovou krizí poptávka po chatách a chalupách v žádaných lokalitách značně převyšovala nabídku," vysvětluje Martina z M&M Reality.

Meyer z Bezrealitky očekává, že ještě před sezonou se nabídka chat a chalup rozroste o stovky objektů, které budou k pronájmu vůbec poprvé. "V době ekonomické nejistoty může být alespoň částečný pronájem chaty nebo chalupy vítaným přivýdělkem," dodává s tím, že takový model je populární například v sousedním Rakousku.

Martina ovšem připomíná, že mnozí majitelé si teď budou prodej či pronájem rekreačního objektu dobře rozmýšlet. "A to z důvodu, že i ti jejich majitelé nebudou moci, případně se budou bát cestovat, a zváží tedy, zda rekreační nemovitost právě teď prodávat, nebo v ní raději strávit léto s dětmi," dodává.