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Ekonomika

Burzovní debut SpaceX láme rekordy, firma získala o miliardy dolarů více, než čekala

ČTK

Společnost SpaceX, kterou založil Elon Musk, získala z primární nabídky akcií (IPO) o více než deset miliard dolarů (208,2 miliardy korun) více, než se původně předpokládalo. Celkový výnos z nabídky tak činil 85,7 miliardy dolarů, firma původně uváděla, že získala 75 miliard. Nabídka SpaceX se stala největší primární nabídkou všech dob.

FILE PHOTO: Elon Musk in Washington, D.C.
Firma SpaceX se zaměřuje na raketovou techniku pro výzkum vesmíru nebo na vývoj umělé inteligence (AI), kromě toho provozuje i satelitní síť Starlink. Musk založil firmu SpaceX v roce 2002. (Elon Musk)Foto: REUTERS
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SpaceX oznámila, že upisovatelé využili takzvanou greenshoe opci, což je běžný mechanismus při vstupu firem na burzu, který umožňuje prodat dodatečné akcie nad původně plánovaný objem. Upisovatelé prostřednictvím této opce nakoupili dalších 83,3 milionu akcií. Společnost původně v rámci IPO prodala 555,56 milionu akcií za cenu 135 dolaru za kus, a získala tak 75 miliard dolarů.

Akcie SpaceX při pátečním debutu na burze Nasdaq vzrostly o 19 procent. Dalších 19,6 procenta si přispaly v pondělí, kdy uzavřely na ceně 192,50 dolaru. Tržní kapitalizace firmy stoupla na 2,5 bilionu dolarů. Musk se díky nabídce stal prvním bilionářem na světě.

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SpaceX také oznámila, že bude zveřejňovat čtvrtletní a roční hospodářské výsledky a další důležité zprávy výhradně prostřednictvím svých internetových stránek a na sociální síti X, nikoli prostřednictvím distribuční služby zpravodajských agentur. Tento krok představuje odklon od standardních postupů firemní komunikace, která obvykle zahrnuje využití agentur jako Business Wire nebo PR Newswire k oslovení širokého publika investorů a médií, upozornila agentura Reuters.

Firma SpaceX se zaměřuje na raketovou techniku pro výzkum vesmíru nebo na vývoj umělé inteligence (AI), kromě toho provozuje i satelitní síť Starlink. Musk založil firmu SpaceX v roce 2002. Začátkem letošního roku se firma spojila s Muskovým start-upem xAI zaměřeným na umělou inteligenci.

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SpaceX loni vykázala čistou ztrátu 4,94 miliardy dolarů při tržbách 18,7 miliardy dolarů. O rok dříve firma hospodařila s čistým ziskem 791 milionů dolarů a měla tržby 14 miliard dolarů.

Nabídka SpaceX se stala první zkouškou zájmu investorů o plánovanou vlnu obrovských velkých primárních úpisů, mimo jiné společností zaměřených na AI, jako jsou Anthropic a OpenAI.

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