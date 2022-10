Budvar se potřebuje vrátit na ruský trh kvůli ochranné známce, míní ředitel pivovaru

Budějovický Budvar letos pravděpodobně neobnoví vývoz do Ruska, který zastavil poté, co začala válka na Ukrajině. Pivovar vypořádal závazky a pohledávky v Rusku za víc než milion eur (asi 25 milionů korun) a z velké části zpracoval již vyrobené obaly. Kvůli známkoprávní situaci se však Budvar potřebuje ve střednědobém výhledu na ruský trh vrátit, uvedl ředitel Budvaru Petr Dvořák.

"S Ruskem se nám podařilo úspěšně vypořádat dosavadní závazky a pohledávky, které včetně vratných sudů představovaly přes milion eur. Zároveň jsme z velké části zpracovali již vyrobený obalový materiál, plechovky i lahve. Nic nám nezakazuje na ruském trhu být, neexistuje žádná sankce, proč bychom nemohli vyvážet naše pivo do Ruska. Potřebujeme tam ale mít spolehlivou cestu. Letos je velmi nepravděpodobné, že bychom to obnovili, že by se podařilo s importérem něco dohodnout," řekl ředitel.

Budvar letos do Ruska vyvezl zlomek toho, co v předchozích letech. Rusko patří mezi jeho pět hlavních exportních trhů, na vývozu se Rusko dosud podílelo minimálně z deseti procent. Loni uvařil Budvar rekordních 1,8 milionu hektolitrů, meziročně o 4,6 procenta víc. Loni vyvezl přes 1,3 milionu hektolitrů piva, export stoupl meziročně o 11,3 procenta.

"Situaci musíme určitě řešit ve střednědobém horizontu, s ohledem na naši známkoprávní pozici a přítomnost na ruském trhu. Pro budoucnost by bylo velmi riskantní opustit na delší čas ruský trh. Máme i negativní historickou paralelu z roku 1939, kdy Budějovický Budvar opustil v turbulentním předválečném čase americký trh, a přišli jsme tam tak dodnes o naši ochrannou známku," uvedl ředitel.

Doplnil, že na ruském trhu řada pivních značek zůstává, a to včetně Anheuser-Busch InBev, který v části světa prodává pivo pod značkou Budweiser. Nyní nedokáže Budvar zajistit, aby měl s Ruskem standardní obchodní vztahy, zajištěné platby a dopravní trasy. Budvar tam vyžaduje platby v eurech či dolarech. Na dosavadního ruského importéra Budvaru teď dopadla i mobilizace, kterou v Rusku vyhlásil prezident Vladimir Putin. "Na případnou další spolupráci s naším ruským importérem nemáme v tuto chvíli žádný konkrétní plán," řekl ředitel.

Již dříve uvedl že tržby v Rusku, Bělorusku a na Ukrajině byly ročně zhruba 250 milionů Kč. Velkou část výpadků prodeje do Ruska pomohl letos Budvaru nahradit prodej nového nealko piva BirGo.

Budvaru loni stouply tržby z prodeje výrobků a služeb o 10,8 procenta na rekordních 3,11 miliardy korun. Zisk po zdanění se zvýšil o 10,5 procenta na 337,1 milionu korun. Tržby za pivo loni poprvé překonaly tři miliardy korun, činily 3,02 miliardy.