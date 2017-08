Budvar prodává příliš levně, říká nový šéf. Chce zvýšit i výrobní kapacitu

před 28 minutami

Budějovický Budvar během příštího roku výrazně rozšíří kapacitu stáčení piva do plechovek. Loni prodal nejvíce piva ve své historii. Podle ředitele se chce více prosadit v prémiovém segmentu.

České Budějovice - Budějovický Budvar příští rok rozšíří kapacitu stáčení piva do plechovek o 40 procent a v prvním čtvrtletí roku 2018 zprovozní nové skladové prostory. Do roku 2020 investuje pivovar dvě miliardy korun. V rozhovoru s ČTK to řekl ředitel Budvaru Petr Dvořák.

Pivovar, jehož loňský roční výstavy byl 1,61 milionu hektolitru, nyní stáčí ročně do plechovek 300 000 hektolitrů. Kapacitu linky na plechovky zvětší na začátku příštího roku o 40 procent, investuje přes 27 milionů korun.

"Zatím postačí vyměnit hlavní plnič, což by nás mělo dostat blíže poptávce. Dlouhodobě budeme muset uvažovat o další plechovkové lince," řekl jedenačtyřicetiletý ředitel, který vede podnik od května.

Podle něj dnes Budvar prodává pivo příliš levně, má především příliš nízkou promoční cenu, tedy akční prodejní cenu v regálech obchodů.

"Budvar jde cestou nekompromisní kvality a tomu musí odpovídat i cena. Je to komplexnější proces než čisté zdražení. Ceníková cena je jenom jeden z faktorů, v ní jsme relativně správně, můžeme se bavit o drobných desítkách haléřů a menších korunách. Promoční cena je většinou v dikci řetězců, ale jeden z důvodů aktuálního převisu poptávky po našem pivu je, že promoční cenu máme relativně nízkou," řekl Dvořák.

Ředitel chce Budvar více prosadit v prémiovém segmentu. Myslí si, že k tomu zatím chybí pivovaru emoce spojené se značkou. "To znamená, abych jako spotřebitel měl tu značku rád. Tam nás čeká velký kus práce pro marketingové oddělení," uvedl Dvořák, který hledá nového šéfa marketingu.

Za nejbolavější místo ředitel považuje stáčecí linky, jejichž kapacita nestačí uspokojit poptávku a brzdí zájem některých zákazníků ze zahraničí. Až Budvar dokončí logistické centrum, které zprovozní v prvním čtvrtletí 2018, začne hned v létě stavět novou halu, v níž bude nejpozději od června 2019 fungovat nová stáčecí linka.

Budvar zaměstnává 670 lidí, chybí mu dvě desítky zaměstnanců, dělníci na stáčecích linkách nebo řidiči vysokozdvižných vozíků. Mzdy letos vzrostou o více než 3,5 procenta, průměrný plat v Budvaru je nad celostátním průměrem.

"Naši lidé jsou přetíženi, což souvisí s tím, že pivovar jede za hranicí svých možností. Jedeme dlouhé, nepřetržité provozy a každý výpadek a nedostatek lidí se rychle promítá do snížení kapacity. Moje priorita je, abychom se stali nejzajímavějším zaměstnavatelem v regionu," řekl Dvořák, rodák z Liberce, který teď žije v Českém Krumlově.

Budvar loni prodal 1,61 milionu hektolitrů piva, nejvíce ve své historii a měl rekordní tržby 2,54 miliardy korun. Pivovar, který vlastní stát, letos investuje 750 milionů. Dvořák je bývalý manažer Plzeňského Prazdroje a ředitelem marketingu v Pivovarech Staropramen. Ve funkci nahradil Jiřího Bočka, který po 25 letech na konci loňského roku rezignoval.