Bude hůř. OECD zhoršila výhled růstu české ekonomiky

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) zhoršila výhled růstu české ekonomiky na letošní rok na 1,9 procenta, v prosinci čekala růst o dvě procenta. Uvedla to ve středu v aktualizovaném výhledu, kde jako důvod zmiňuje i dopady drahých energií. Na příští rok počítá se zrychlením tempa růstu na 2,1 procenta. Loni česká ekonomika vzrostla o 2,6 procenta.
Organizace uvedla, že vyšší ceny energií a potravin budou mít negativní dopad na reálný disponibilní příjem domácností a zpomalí růst spotřeby. Nejistota bude podle OECD v letošním roce značná, investice by ale přesto měly zůstat na vysoké úrovni. Podpoří je strukturální fondy a také fondy na oživení EU. V příštím roce ale růst investic patrně zpomalí.
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