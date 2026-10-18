Přeskočit na obsah
Benative
18. 10. Lukáš
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Ekonomika

Bude hůř. Ekonom řekl, jak porostou ceny, a popsal skryté pasti měření inflace

Ekonom Petr Bartoň komentuje vývoj inflace (1.část)

Petra Jaroměřská
Petra Jaroměřská
Petra Jaroměřská
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Ačkoliv oficiální čísla statistiků naznačují, že se inflace v posledních měsících drží na relativně nízkých hodnotách, a to i přes mírný nárůst v září, realita pro české peněženky tak růžová není. Podle ekonoma Petra Bartoně v současných číslech působí hned několik statistických i metodických efektů, které skutečné zdražování maskují.

Reklama

Skutečný růst spotřebitelských cen se v současnosti nepohybuje okolo vykazovaných 2,5 procenta, jak ukazují poslední čísla Českého statistického úřadu. Oproti srpnu sice došlo ke zvýšení, ale fakticky už nyní inflace atakuje hranici čtyř procent, tvrdí Bartoň.

Ekonom Petr Bartoň komentuje vývoj inflace. (2.část) | Video: Petra Jaroměřská

„Bohužel jsme v situaci, kdy ta skutečná inflace, která se na nás blíží, už může začínat čtyřkou klidně teď,“ varuje hlavní ekonom společnosti Natland ve svém komentáři pro deník Aktuálně.cz.

Jednou z hlavních skrytých pastí je podle jeho názoru dočasný vliv vládních opatření, například u cen energií. Jelikož stát v současnosti kompenzuje část účtů za elektřinu, oficiální statistika porovnává tyto dotované ceny s loňskými, kdy domácnosti platily plné částky.

Tento čistě statistický efekt v současném výpočtu zakrývá zhruba půl procentního bodu inflace, míní Bartoň.

Reklama
Reklama

„Jedno velké zvýšení inflace přijde 1. ledna 2027. A to přijde s naprostou jistotou,“ předpovídá proto ekonom.

Dalším faktorem je podle něj „probublávání“ vstupních nákladů, které se do spotřebního koše dostávají až se zpožděním.

Meziroční inflace v ČR

Meziroční inflace v ČR

Index spotřebitelských cen, změna proti stejnému měsíci předchozího roku (%), říjen 2025 – září 2026

Zdroj: Český statistický úřad, Indexy spotřebitelských cen – inflace (definitivní údaje)

„Zatímco ropu či pohonné hmoty na čerpacích stanicích pociťují řidiči okamžitě, zdražení meziproduktů – jako jsou plasty nebo hnojiva – oficiální inflační koš neregistruje, dokud se neodrazí v finálních výrobcích,“ vysvětluje Bartoň.

Drahá hnojiva se tak podle něj časem propíší do cen potravin. A vyšší ceny plastů a energií prodraží například stavební materiály i novou výstavbu bytů.

Reklama
Reklama

Spotřebitelé se tak musí připravit na to, že období dočasného zlevňování některých položek brzy skončí, tvrdí Bartoň.

Související

Dlouhodobě zvýšené náklady v dodavatelských řetězcích se do koncových cen pro zákazníky nevyhnutelně promítnou. Reálný tlak na rodinné rozpočty v následujících měsících podle Bartoně ještě zesílí.

Celý komentář ekonoma Petra Bartoně si můžete poslechnout ve videu v úvodu článku, jeho druhou část pak najdete uvnitř textu.

Možná vám uniklo: Střelnice: Babiš ví, že musí svým voličům dodávat. Jenže nedodává

Střelnice Matyáše Zrna - Lenka Zlámalová | Video: Matyáš Zrno
Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Nejnovější videa
Další videa
Reklama
Reklama
Reklama