Bude hůř. Ekonom řekl, jak porostou ceny, a popsal skryté pasti měření inflace

Ačkoliv oficiální čísla statistiků naznačují, že se inflace v posledních měsících drží na relativně nízkých hodnotách, a to i přes mírný nárůst v září, realita pro české peněženky tak růžová není. Podle ekonoma Petra Bartoně v současných číslech působí hned několik statistických i metodických efektů, které skutečné zdražování maskují.
Skutečný růst spotřebitelských cen se v současnosti nepohybuje okolo vykazovaných 2,5 procenta, jak ukazují poslední čísla Českého statistického úřadu. Oproti srpnu sice došlo ke zvýšení, ale fakticky už nyní inflace atakuje hranici čtyř procent, tvrdí Bartoň.
„Bohužel jsme v situaci, kdy ta skutečná inflace, která se na nás blíží, už může začínat čtyřkou klidně teď,“ varuje hlavní ekonom společnosti Natland ve svém komentáři pro deník Aktuálně.cz.
Jednou z hlavních skrytých pastí je podle jeho názoru dočasný vliv vládních opatření, například u cen energií. Jelikož stát v současnosti kompenzuje část účtů za elektřinu, oficiální statistika porovnává tyto dotované ceny s loňskými, kdy domácnosti platily plné částky.
Tento čistě statistický efekt v současném výpočtu zakrývá zhruba půl procentního bodu inflace, míní Bartoň.
„Jedno velké zvýšení inflace přijde 1. ledna 2027. A to přijde s naprostou jistotou,“ předpovídá proto ekonom.
Dalším faktorem je podle něj „probublávání“ vstupních nákladů, které se do spotřebního koše dostávají až se zpožděním.
Meziroční inflace v ČR
Index spotřebitelských cen, změna proti stejnému měsíci předchozího roku (%), říjen 2025 – září 2026
„Zatímco ropu či pohonné hmoty na čerpacích stanicích pociťují řidiči okamžitě, zdražení meziproduktů – jako jsou plasty nebo hnojiva – oficiální inflační koš neregistruje, dokud se neodrazí v finálních výrobcích,“ vysvětluje Bartoň.
Drahá hnojiva se tak podle něj časem propíší do cen potravin. A vyšší ceny plastů a energií prodraží například stavební materiály i novou výstavbu bytů.
Spotřebitelé se tak musí připravit na to, že období dočasného zlevňování některých položek brzy skončí, tvrdí Bartoň.
Dlouhodobě zvýšené náklady v dodavatelských řetězcích se do koncových cen pro zákazníky nevyhnutelně promítnou. Reálný tlak na rodinné rozpočty v následujících měsících podle Bartoně ještě zesílí.
Celý komentář ekonoma Petra Bartoně si můžete poslechnout ve videu v úvodu článku, jeho druhou část pak najdete uvnitř textu.