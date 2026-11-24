Evropská komise chce přitvrdit v řízení s Maďarskem a Bulharskem kvůli jejich nadměrným rozpočtovým schodkům. Podle komise obě země nepřijaly dostatečná opatření ke snížení schodků, a neplní tak doporučení Evropské unie.
Informoval o tom v úterý eurokomisař pro ekonomiku Valdis Dombrovskis. EK proto navrhla, aby Rada EU, která zastupuje členské státy, formálně konstatovala, že obě země nepodnikly účinné kroky k nápravě.
Bulharsku může hrozit pokuta, obě země by pak mohly přijít o přístup k části unijních fondů. Reakce Budapešti či Sofie zatím není k dispozici.
"To opravňuje ke zpřísnění postupu vůči oběma členským státům," uvedl Dombrovskis při představování podzimního balíčku takzvaného evropského semestru.
Maďarsko a Bulharsko podle něj patří mezi země, u nichž EK konstatuje riziko závažného nesouladu s fiskálními pravidly již v letošním roce.
Podzimní balíček zahajuje takzvaný cyklus evropského semestru a poskytuje komplexní přehled o hospodářském, sociálním a zaměstnanostním vývoji v členských státech EU.
Hodnotí mimo jiné stav veřejných financí a dodržování společných fiskálních pravidel, ale také konkurenceschopnost, zaměstnanost či sociální situaci. Na základě tohoto hodnocení EK doporučuje členským státům, jaká opatření by měly v následujícím roce přijmout.
Bulharsku, které je od letošního ledna členem eurozóny, navíc hrozí pokuta až do výše 0,02 procenta hrubého domácího produktu. Podle bruselského serveru Politico by mohla dosáhnout zhruba 23 milionů eur (asi 562 milionů korun). Dombrovskis podle něj očekává rozhodnutí o pokutě koncem letošního roku nebo na začátku příštího roku.
Maďarsku, které eurem neplatí, pokuta v tomto mechanismu nehrozí. Obě země by však podle Politica mohly přijít o přístup k části unijních fondů, pokud do jara nepřijmou požadovaná opatření.
Podle podzimní hospodářské prognózy Evropské komise má rozpočtový schodek Maďarska letos dosáhnout 7,3 procenta HDP, zatímco u Bulharska se očekává pět procent HDP.
Unijní pravidla přitom stanovují maximální deficit ve výši tří procent HDP. Maďarsko mělo podle dřívějšího doporučení Rady EU nadměrný schodek odstranit do letošního roku, Bulharsko dostalo na nápravu čas do roku 2029.
Mohlo by vás také zajímat: Politická šikana: Povstane Česko proti Babišovi? A přitvrdí Minář, nebo spíš Babiš?
Newslettery
Ranní Aktuálně
Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.
Nejnovější články z rubriky Auto
Pro řidiče i pro ty, kteří o autech jen rádi čtou. Každý čtvrtek novinky, testy, rozhovory i praktické rady, které využijete za volantem.
ŽIVĚ Lehečka - Auger-Aliassime. Lehečka může v souboji jedniček dokonat český postup
Sledujte online přenos z utkání čtvrtfinále Davis Cupu v italské Boloni mezi Jiřím Lehečkou a Félixem Augerem-Aliassimem z Kanady.
Češi mají bod, se kterým se počítalo. Ale Macháč se na něj nadřel ve třech setech
Čeští tenisté vedou ve čtvrtfinále Davisova poháru nad Kanadou 1:0 na zápasy. První bod jim zajistil Tomáš Macháč, který porazil Liama Draxla 6:2, 3:6, 6:2.
Evropa se přetahuje o ETS2. Visegrád žádá odklad, Německo a sever trvají na roce 2028
Premiéři Česka, Maďarska, Polska a Slovenska vyzvali Evropskou komisi k vypracování analýzy dopadů zavedení systému emisních povolenek ETS2. V dopise adresovaném předsedkyni unijní exekutivy Ursule von der Leyenové požádali o odklad zavedení systému do roku 2030 a uvedli, že je třeba s ohledem na vysoké ceny energií znovu posoudit jeho dopad na kupní sílu obyvatel.
Kudla do zad ODS? Na nic nečekáme, zbytečně bychom ztratili čas, říká lídr ČESKO.plus
Jeden z lídrů platformy ČESKO.plus Ondřej Šimíček v rozhovoru vysvětluje motivaci, kontext i kýžené důsledky programového dokumentu, který platforma zveřejnila minulý týden. A byť na něj někteří zástupci ODS reagovali podrážděně, Šimíček si za ním stojí. „ ODS musí zrychlit, být ambicióznější a znovu najít svůj politický kompas,“ říká.
ŽIVĚ Ukrajina v NATO? Pro Moskvu je to důležitější než pro Kyjev, tvrdí Zelenskyj
Členství Ukrajiny v Severoatlantické alianci (NATO) je pro Moskvu důležitější než pro samotný Kyjev. V rozhovoru pro Bloomberg to řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který úryvek z interview sdílel na síti X. Tvrzení odůvodnil tím, že by Ukrajina jako člen NATO nemohla bojovat o svá ztracená území silou.