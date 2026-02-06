Brusel: TikTok porušuje pravidla. Návykový design škodí uživatelům

Evropská komise předběžně shledala čínskou sociální síť pro sdílení krátkých videí TikTok návykovým designem v rozporu s unijním nařízením o digitálních službách (DSA). Komise, která je exekutivním orgánem Evropské unie a má rozsáhlé pravomoci, o tom v pátek informovala v tiskovém sdělení.
Návykový design zahrnuje například takzvané nekonečné posouvání (tedy že videa nikdy nekončí), dále automatické přehrávání (kdy se další video spustí samo), tzv. push notifikace, což znamená, že aplikace uživatele nutí vrátit se do ní zpět, či vysoce personalizovaný algoritmus, který rychle pozná, co uživatele baví a snaží se ho držet v aplikaci.
„Vyšetřování komise předběžně naznačuje, že TikTok dostatečně neposoudil, jak by tyto návykové funkce mohly poškodit fyzickou a duševní pohodu jeho uživatelů, včetně nezletilých a zranitelných dospělých,“ uvedla komise.
Aplikace podle Evropské komise „neustále odměňuje uživatele novým obsahem, navíc určité designové prvky aplikace podněcují nutkání pokračovat v procházení a přepínají mozek uživatelů do režimu autopilota“. Vědecký výzkum přitom ukázal, že tyto prvky „mohou vést k nutkavému chování a snížit sebeovládání uživatelů“.
Podle unijní exekutivy se přitom zdá, že TikTok nezavádí rozumná, přiměřená a účinná opatření ke zmírnění rizik, která vyplývají z jeho návykového designu. „V této fázi se komise domnívá, že TikTok musí změnit základní design své služby,“ uvádí Evropská komise. Mělo by se tak stát například postupným deaktivováním návykových funkcí, jako je právě nekonečné scrollování či zavedení účinných "přestávek u obrazovky", a to i v noci.
„Závislost na sociálních sítích může mít škodlivé účinky na vyvíjející se mysl dětí a dospívajících. Nařízení o digitálních službách činí platformy odpovědnými za dopady, které mohou mít na své uživatele,“ uvedla místopředsedkyně komise Henna Virkkunenová. „V Evropě prosazujeme právní předpisy na ochranu našich dětí a našich občanů na internetu,“ dodala.
Vlastníkem TikToku je čínská společnost ByteDance. TikTok má nyní možnost uplatnit své právo na obhajobu, přezkoumat dokumenty obsažené ve vyšetřovacích spisech komise a písemně odpovědět na předběžná zjištění. Pokud se názor komise potvrdí, může Evropská komise rozhodnout o nesplnění povinnosti, což může vést k uložení pokuty až do šesti procent z celkového světového ročního obratu dané společnosti.
„Jídlo je bezpečné,“ reaguje KFC na kontroly, které odhalily nedostatky
Provozovatel restaurací KFC v České republice, společnost AmRest, ujistila, že jídlo v tomto řetězci rychlého občerstvení je bezpečné. Reagovala na výsledky kontrol Státní zemědělské a potravinářské inspekce.
ŽIVĚKonec výjimky pro elektroauta? Ministr chce, aby platily za dálnice jako ostatní vozy
Majitelé aut na elektřinu by podle ministra dopravy Ivana Bednárika (za SPD) měli za používání dálnic platit stejnou cenu jako auta se spalovacími motory. Důvodem je to, že také opotřebovávají silnice. V pátek to ministr uvedl na sociální síti X. Elektrická vozidla stejně jako auta na vodík jezdí po českých dálnicích bez poplatku. Základní sazba za roční známku je od ledna 2570 korun.
ŽIVĚZabystřan zazářil v posledním sjezdařském tréninku
Sledujte s námi dnešní dění na olympiádě v Miláně a Cortině d'Ampezzo.
Los je jasný Lehečka začne proti Madarasovi, Davis Cup startuje v Jihlavě
Jiří Lehečka rozehraje v sobotu kvalifikaci tenisového Davisova poháru se Švédskem, jeho protihráčem bude Dragos Nicolae Madaras.
ŽIVĚAtentát v Moskvě. Zástupce šéfa ruské rozvědky GRU střelili do zad, Lavrov viní Ukrajinu
Neznámý člověk postřelil v Moskvě zástupce šéfa ruské vojenské rozvědky GRU Vladimira Alexejeva. S odvoláním na ruský vyšetřovací výbor o tom v pátek ráno informuje server Meduza. Generálporučík je v nemocnici, informace o jeho zdravotním stavu nejsou k dispozici, dodal web. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov obvinil z atentátu Ukrajinu.