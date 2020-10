Komu patří venezuelské zlato za 50 miliard? Soud řeší zda prezidentovi, či opozici

Ministerstvo obrany vyčlenilo 1,5 miliardy korun na nákup bojových dronů v letech 2023 až 2027. Armáda má dosud průzkumné bezpilotní prostředky, bojové drony by mohly nést i výzbroj a být určeny k boji. Novinářům to v úterý řekl na základně 533. praporu bezpilotních systémů v Prostějově mluvčí ministra obrany Jan Pejšek. Bojový prapor a čestný název generálmajora in memoriam Josefa Dudy dnes jednotce osobně propůjčil prezident Miloš Zeman.

"Moderní armády budou stále více založené na automatizovaných a informačních systémech. Jsem rád, že v tomto směru držíme krok. V letech 2023 až 2027 plánujeme rozšířit současné průzkumné vybavení praporu o taktické víceúčelové drony, které jsou schopny nést výzbroj. Předběžně máme na nákup vyčleněny až 1,5 miliardy korun," řekl vojákům ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO).

Česká armáda by podle Zemana měla při nákupu nových dronů zvolit stroje z Izraele. "Nikoliv proto, že je to z Izraele, ale protože se tam osvědčily v bojových podmínkách," uvedl Zeman. Drony jsou podle něj zbraní 21. století. "Drony samozřejmě mají nespornou výhodu v tom, že nevedou ke ztrátě na živé síle. Je možné je sestřelit, ale živá síla se neztrácí," řekl Zeman před nastoupenými vojáky.